Ante el creciente aumento de casos de robo y estafas a automovilistas compartidos en redes sociales, circular por las avenidas y calles ha puesto en alerta a la población mexicana, quienes han documentado intentos frustrados de estos delitos.

A través de redes sociales, una mujer de mediana edad denunció a través de un video en redes sociales una supuesta modalidad de estafa en calles de Toluca en el Estado de México, bajo el argumento de un atropellamiento a un perro.

¿Qué denunció la mujer en redes?

La mujer acusó a dos personas que se estacionaron a su lado y comenzaron a interrogarla por un supuesto atropello a un perro chihuahua. Ante los señalamientos, la mujer alegó que había sido cuidadosa al manejar y que solo querrían dinero.

Lee también: VIDEO: mujer increpa a conductor de app tras petición hacia su hijo; "El niño tiene autismo", dice

De acuerdo con lo que se logra observa en las imágenes, la pareja le habría pedido dinero para cubrir los gastos médicos del pequeño animal, quien supuestamente habría terminado lesionado durante el impacto con una fractura de pata. Al final, la conductora afirmó que terminó entregando 500 pesos.

¿Qué respondió la dueña del perrito?

Más tarde, Fernanda, una de las supuestas estafadoras del video, publicó un video en el que conversa con Jocelin, la dueña del perrito, un mestizo. La joven explicó que, durante un descuido, el cachorro se había salido del patio de la vivienda por seguir a uno de los perros más grandes.

[Publicidad]

Cuando se percataron, el cachorro ya había regresado por la puerta principal de la casa, pero cuando quisieron buscar al responsable del incidente, ya se habría fugado. En las imágenes compartidas, se puede ver la herida en la pata de chihuahua, que le dificulta el caminar.

Lee también: VIDEO: Motociclista evita “estafa de la llanta ponchada”; revela modus operandi

De acuerdo con su testimonio, la patita trasera del canino no logró salvarse y permanece en recuperación tras sufrir una lesión. Según lo explicado, cuando el perrito estaba cruzando una calle, la mujer los habría atropellado, lo que fue presenciado por las personas en la escena.

[Publicidad]

Luego de ver el momento, Fernanda y su acompañante habrían seguido a la mujer, para que se hiciera responsable del delito. Tras una acalorada discusión, la mujer les ofreció 500 pesos que fueron entregados a Jocelin, para que pudiera atender la herida del cachorro en el veterinario.

También te interesará:

Tiktoker desata polémica por pedir hacer trampa en el examen de la UNAM; "no mide conocimientos, es solo un trámite"", dice

[Publicidad]

Influencer Sara Gilson es asesinada por su exesposo tras acusarlo de pedofilia en TikTok; ¿quién era?

El miedo en pantalla cambia de rostro: ¿qué es el 'incel horror'?; 5 títulos clave para entender esta tendencia

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

mndsm