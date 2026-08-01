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Cerca de 600 vehículos han pasado la frontera de la ciudad española de Melilla hacia Marruecos en las primeras nueve horas de su reapertura gradual tras el cierre de día y medio por la crisis migratoria de la zona tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
Además, otros 200 han pasado desde Marruecos hacia Melilla desde la reapertura de la frontera, que prosigue con el tránsito de vehículos y peatones a ambos lados por el paso de Beni-Enzar, el único que conecta la ciudad autónoma con el país vecino, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.
También sigue funcionando el paso peatonal, aunque por ahora no hay datos concretos de cuántos viajeros han podido cruzar la frontera.
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Esta reapertura ha sido posible tras reducirse la presión migratoria en la zona después de los intentos de entrada irregular que se han producido desde el jueves por la noche y, según las mismas fuentes, "la situación sigue tranquila" en la frontera, lo que ha permitido mantenerla abierta.
Por cuestiones de seguridad, la apertura se está llevando a cabo de manera gradual, de modo que van pasando los vehículos en tandas de 20 en 20 para evitar aglomeraciones en la zona de seguridad de la frontera y garantizar que esté despejada en caso de que sea necesario volver a cerrar por un intento de entrada de migrantes.
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Por el momento, "por motivos humanitarios", solo pueden pasar la frontera los vehículos de la Operación Paso del Estrecho (OPE) que estaban bloqueados durante el cierre, alrededor de 700, unas 2 mil personas, muchas de las cuales llevaban en la zona desde el jueves por la noche, cuando se produjeron los primeros intentos de entrada que obligaron a cerrar la frontera.
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gs/mcc
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