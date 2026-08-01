La alcaldía Miguel Hidalgo tiene la red de comedores comunitarios más grande de la Ciudad de México, afirmó el edil Mauricio Tabe durante el corte del listón inaugural del comedor número 55 del programa "Manos a la Olla".

El mandatario dijo que, con esta apertura, la red comunitaria de la alcaldía amplía su cobertura para entregar diariamente más de 4 mil raciones de comida completa en tres tiempos -entrada, guisado y postre, además de agua- con alcence en 85 por ciento de las colonias populares de la demarcación.

Destacó que este programa aligera el trabajo del hogar y promueve el piso más parejo entre hombres y mujeres, que es el objetivo de la estrategia “Primero las Mujeres", que constituye el eje central de su gobierno.

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Mauricio Tabe en el corte del listón inaugural del comedor número 55 del programa "Manos a la Olla". | Foto: Especial.

Subrayó que, gracias al crecimiento constante de este programa social desde el inicio de su administración, miles de mujeres reducen el tiempo dedicado a la cocina y pueden aprovechar esos espacios para su desarrollo personal, educativo o profesional, al tiempo que se protege el bolsillo de las familias.

"La diferencia de nuestros comedores es la sazón, es la atención, es la calidez. Este programa de los comedores no lo hace el gobierno solo, los hacemos de la mano de la comunidad y eso hace la diferencia, porque es con el cariño y con la atención a nuestras vecinas y vecinos", mencionó.

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cr