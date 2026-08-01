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Un juez de control vinculó a proceso a cuatro personas por el delito de secuestro agravado en perjuicio de un hombre, a quien le exigieron entregar a dos menores de edad.
Asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la investigación comenzó a raíz de una denuncia realizada el 9 de marzo de 2026 por la pareja de la víctima, luego de no saber de él desde un día antes.
Horas más tarde, el hombre volvió a su casa, con signos de violencia, y relató que fue privado de la libertad desde el 8 de marzo.
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La víctima aseguró que fue llevado por los cuatro imputados y otras personas a una bodega de la colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero. Allí fue amenazado y golpeado.
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Posteriormente fue llevado a su casa en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde lo obligaron a llamar a su madre para entregar a los dos hijos de su pareja, ambos menores de edad.
Finalmente fue llevado a otro inmueble en Lago de Guadalupe, mismo municipio, donde fue liberado el pasado 9 de marzo, aseguró la FGJCDMX.
El agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión, luego de coordinar la obtención y el análisis de videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).
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Las órdenes de captura fueron ejecutadas el pasado 23 de julio por agentes de la Policía de Investigación.
Dulce “N” y Beatriz “N” fueron aprehendidas en la alcaldía Venustiano Carranza; mientras que César “N”, en Gustavo A. Madero, y Eduardo “N”, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM). Durante la audiencia, realizada el pasado 29 de julio, se determinó vincularlos a proceso.
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