Después de cinco años de trabajo y varios “no” de por medio, la cinta mexicana “Las lágrimas de Bael” se presentó ante el público y obtuvo el premio principal de Largo Mexicano de Ficción en el Guanajuato International Film Festival, que acabó ayer.

Durante la misma jornada de clausura del GIFF (por sus siglas) el documental “Nuestro cuerpo es una estrella que se expande”, de Tania y Semillites Hernández, se elevó con al galardón a Mejor Largo de la categoría.

Y el actor Fernando Rebeil (“Noche de bodas”) consiguió el premio a Corto Mexicano de Ficción con “Ya parió la cochi”, filmado en una centro de readaptación en Hermosillo, Sonora.

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“Las lágrimas de Bael”, ópera prima de Hugo Villaseñor, está basada en la vida de un narcomenudista , quien en su ratos libres trabajaba de Batman en un parque de diversiones y que sólo soportaba vivir para vengarse por la muerte de su hijo.

Los papeles principales están cargo de los actores Alberto Trujillo (“Poderoso Victoria”) y Said Sandoval (“Club de Cuervos”).

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“Estamos emocionados porque después de un buen rato de estar buscando que nos volteen a ver, está pasando. Primero en Cannes estuvimos un rato, luego llega la oportunidad de que el GIFF nos invite y vea la gente lo que realmente queremos: no ver la violencia y a un sicario, sino cómo se ve desde su lado más humano”, comenta José Fajardo, productor de “Las lágrimas de Bael”, a EL UNIVERSAL.

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La película con distribuidor en la mano de PIANO, esperando por ahora fecha de estreno comercial.

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“Durante todo este tiempo ha habido muchos no, pero uno seguía adelante, ya PIANO nos vino a dar el impulso que hacía falta”, indica Fajardo.

Por su lado “Nuestro cuerpo es una estrella que se expande”, de los hermanos Hernández, es un ejercicio en el que ambos hablan de dolores personales y universales como el color de piel, de lo que significa ser trans y el racismo.

También de la necesidad de pasar por un proceso de sanación y pensar en un proceso artístico como un lugar de apertura de esas heridas y de transformación.

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“Agradecides porque al final nuestra película es el trabajo de un montón de personas migrantes, de gente trans, del cariño de nuestra familia, entonces de alguna manera este premio sirve para reconocer esa red de voluntades”, dice Tania, quien no pudo asistir al certamen, al Gran Diario de México.

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El largometraje obtuvo una Mención Especial en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Por ahora seguirá su corrida festivalera y buscando distribuidor para llegar a salas.

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“Nuestra peli es quizá no tan convencional y tiene tintes no lineales, esperamos que haya muchos valientes que le puedan dar un espacio a estas narrativas no tan convencionales”, apunta.

La 29 edición del Guanajuato International Film Festival se llevó a cabo inicialmente en Guanajuato, para culminar en San Miguel de Allende.

LISTA GANADORES

RALLY UNIVERSITARIO:Tirka, de Christian Frausto (Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia UNAM, ENES Morelia).

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COMPETENCIA XR (REALIDAD EXTENDIDA):Less Than 5GR of Saffron, de Négar Motevalymeidanshah.Out of Nowhere, de Kris Hofmann.

CORTOMETRAJE GUANAJUATO:La Virgen de Guadalupe, de Viridiana Moreno García.

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CORTO MEXICANO DE FICCIÓN: Ya parió la cochi, de Fernando Rebeil.

CORTO MEXICANO DOCUMENTAL / NO FICCIÓN:I used to call that man home, de Melissa Nocetti.

CORTO MEXICANO ANIMACIÓN:Tears, de Paulina Ziolkowska.

CORTO INTERNACIONAL DE FICCIÓN:Anatomía de un retrato, de Juan Felipe León.

CORTO INTERNACIONAL DOCUMENTAL:Slet 1988, de Marta Popivoda.

LARGO DOCUMENTAL INTERNACIONAL:Past future continuous, de Morteza Ahmadvand y Firouzeh Khosrovani.

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LARGO DE FICCIÓN MEXICANO:Las lágrimas de Bael, de Hugo Villaseñor.

LARGO DOCUMENTAL MEXICANO:Nuestro cuerpo es una estrella que se expande, de Tania Hernández Velasco y Semilities Hernández.

LARGO INTERNACIONAL IRIDISCENCIA:Chronovisor, de Jack Auen y Kevin Walker.

LARGO GIFF PREMIERE:Teenage sex and death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun.

LARGO MAVERICKS Y LUMINARIAS:Mare’s nest, de Ben Rivers.