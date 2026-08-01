El crush de la mamá de Gema Garoa era Fernando Colunga, cuando ambas lo conocieron las cosas no salieron del todo bien, así lo reveló la actriz en "La casa de los famosos México", donde contó cómo fue ese soñado encuentro con uno de los galanes más conocidos y queridos de la televisión en México.

Gema tenía seis años cuando su mamá, ilusionada, le dijo que lo fueran a ver, el momento se dio en Matamoros, tuvieron que formarse durante dos horas para poderse tomar la foto con Colunga.

Cuando ambas estaban con el actor y se tomaron la foto, su mamá hizo algo que lejos de emocionarla la traumó en aquel momento, ya que le le dijo que Fernando Colunga era su verdadero padre.

"Agarró mi mamá su mano, mi mano, y dice 'mijita, no te quería decir pero él es tu verdadero padre", y yo ¿en serio?", recordó.

Bromeó con una mueca de cómo fue su traumática reacción, y hasta dijo que Colunga puso una cara de extrañeza en aquel momento.

Gema Garoa dice que esta fue su reacción cuando su madre bromeó sobre su parentesco con el actor Fernando Colunga.

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El verdadero papá de Gema a finales de julio, justo antes de que la actriz de "Pasión y poder" entrara al reality, y aunque no tenía una relación estrecha con él, debido a que dos años antes se habían reencontrado, Garoa habló de su duelo con sus compañeros de la casa.

Tras la muerte de su padre, y luego de haber perdido años atrás a su madre, la actriz confesó que se sentía emocionalmente "huérfana". A pesar del difícil momento, optó por permanecer en el proyecto televisivo y pidió a sus compañeros que no tomaran su duelo como un motivo para modificar las nominaciones o favorecerla, pues prefería enfrentar esa etapa acompañada por ellos dentro del programa.

Su trayectoria en los melodramas comenzó con fuerza en 2015 al interpretar a Clara en la telenovela"Pasión y poder". A partir de ese momento, se convirtió en un rostro recurrente de la televisión.

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Entre sus producciones más destacadas se encuentran "Sin rastro de ti" (donde aprendió nociones de ruso para su papel), "Mi adorable maldición", "La jefa del campeón", "Contigo sí", "Eternamente amándonos" y "Fugitivas, en busca de la libertad". En 2026, asumió un rol de gran carga emocional como Marcela en la telenovela "Hermanas, un amor compartido".

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