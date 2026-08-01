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Ciudad Victoria, Tamps. - Una mujer que se dedicaba a la lectura de cartas,murió la noche del viernes en un hospital, a consecuencia de las heridas con arma blanca que recibió en una capilla donde le rinden culto a la “Santa Muerte”, la cual cuidaba debajo de su propio domicilio.
Según las primeras investigaciones, la agresión ocurrió en una vivienda que se ubica en la calle República de Belice, entre la avenida México y República de Chile, en la segunda etapa de la colonia Solidaridad, de Ciudad Victoria.
Algunos de los vecinos señalaron que la señora identificada como Blanca López, de 61 años de edad, habitaba en el segundo piso del lugar con dos familiares, mientras que ella se encontraba en la parte baja, donde en el exterior se identifica como “Santuario de la Santísima Muerte”.
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En ese sitio fue atacada en el abdomen con un arma blanca; ensangrentada, logró salir pidiendo auxilio a gritos. Una versión indica que presuntamente al sitio llegaron dos hombres y uno fue quien la agredió.
Debido a la urgencia, porque se desplomó en la calle, fue auxiliada en un automóvil particular, en el cual la trasladaron al Hospital General de esta capital, donde más tarde fue reportado su fallecimiento.
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Elementos de la Unidad General de Investigación (UGI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al lugar de la agresión para acordonar el perímetro y recabar evidencias que permitan esclarecer los hechos. Aún no se conoce la identidad del atacante ni los motivos para hacerlo.
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JACL/cr
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