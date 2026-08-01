Reynosa.- Un alumno de la Universidad México Americana del Norte resultó gravemente lesionado al caer de un tercer piso del plantel ubicado en la colonia La Cima en Reynosa, Tamaulipas.

El incidente movilizó de inmediato a los cuerpos de seguridad pues se temía un desenlace de mayores dimensiones por la altura desde la que cayó el joven de 20 años.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si se trató de un accidente o, como se manejaba inicialmente en redes sociales, el alumno se lanzó al vacío.

Por medio de un comunicado, el plantel educativo dio a conocer que ante el lamentable acontecimiento ocurrido en el campus, el personal actuó de manera inmediata brindándole los primeros auxilios y activando los protocolos de atención y emergencia para salvaguardar su integridad y facilitar su traslado para recibir atención médica.

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"Hasta el momento se desconocen las causas que originaron este hecho. Será la autoridad competente quien realice las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido. La institución colaborará plenamente con las instancias correspondientes y dará seguimiento necesario dentro del ámbito de su competencia", indicó.

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Aseguran que las autoridades educativas revisarán los hechos y con base en los resultados, se tomarán las medidas que resulten pertinentes para fortalecer la seguridad y bienestar de toda la comunidad universitaria.

"Expresamos nuestra solidaridad con el alumno, su familia, compañeros y seres queridos en este difícil momento. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, acompañamiento y bienestar integral de nuestros alumnos. Así como mantener informada a la comunidad a través de los canales oficiales", concluye el comunicado.