Oaxaca.— La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, denunció una cadena de omisiones en el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio pasado.

Señaló a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que la institución a su cargo no desestimó la queja presentada por Alejandro Leyva.

La ómbudsman de Oaxaca detalló que el primer acercamiento de Alejandro Leyva ocurrió el 14 de julio de 2025, cuando acudió a las instalaciones de la defensoría para presentar una queja por las amenazas que estaba recibiendo a través de redes sociales de cuentas falsas y de particulares.

Por la información del propio periodista, responsabilizó al gobernador Salomón Jara Cruz; al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al consejero jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero; por eso, dijo, se abrió un cuaderno de antecedentes para acompañar su proceso.

Entre las omisiones está una denuncia que Francisco Alejandro presentó ante la Fiscalía General de la República, de la cual la DDHPO solicitó el estatus de la investigación, pero le informaron que había sido declinada. Además, solicitaron en cinco ocasiones las medidas de protección para el periodista.

En tanto, la motocicleta del periodista Jesús Ovando Reyes, que se encontraba estacionada frente a su domicilio, fue incendiada durante la madrugada del viernes, en Ixtacomitán, Chiapas.

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