Aylín Mujica reveló que volverá al trabajo en una de las fechas más dolorosas de su vida: el próximo 11 de agosto, día en que su hijo Mauro Menéndez habría celebrado un año más de vida.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la actriz y conductora cubana explicó que, pese al profundo duelo que enfrenta, decidió retomar las grabaciones de "Top Chef VIP", reality de Telemundo, porque considera que debe mantenerse fuerte por su familia.

“He decidido hacer este video porque, como saben, estoy pasando por un gran duelo y quiero decirles que tengo que seguir siendo fuerte, que tengo que ser un ejemplo para mis hijos, para mi familia”, expresó.

Mujica también agradeció las muestras de cariño que ha recibido desde que se dio a conocer el fallecimiento de su hijo mayor.

“Quiero agradecerles a todos los que me han mandado sus oraciones, sus pensamientos, sus condolencias, a todos mis amigos, conocidos, seguidores. Gracias de verdad, porque eso me está dando fuerza para seguir adelante”, añadió.

La actriz anunció que el estreno de la quinta temporada de "Top Chef VIP" será justamente el 11 de agosto, fecha que coincide con el cumpleaños de Mauro.

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“He decidido regresar a las grabaciones de 'Top Chef VIP', así que los invito a que no se pierdan esta campaña promocional que hemos hecho con muchísimo amor. Este 11 de agosto, que es justo mi hijo cumple años, se estrena la quinta temporada de 'Top Chef VIP' por Telemundo. Así que, de corazón, gracias a todos”, dijo.

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¿De qué murió el hijo de Aylín Mujica?

La muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y del músico Osamu Menéndez, se dio a conocer el pasado 16 de julio. La actriz recibió la noticia mientras se encontraba en Colombia, donde participaba en las grabaciones de "Top Chef VIP".

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Días después, en una entrevista con Verónica Bastos, la cubana habló por primera vez sobre la pérdida de su hijo y reveló que Mauro falleció a causa de una neumonía.

También explicó que sus restos fueron cremados en Barbados y que sus cenizas serán trasladadas posteriormente a Miami, donde la familia podrá rendirle un homenaje.

Desde entonces, Aylín Mujica ha compartido que intenta sobrellevar el duelo apoyándose en sus seres queridos y enfocándose en sus hijos, razón por la que decidió regresar a sus compromisos profesionales pese a que el estreno del programa coincidirá con una fecha profundamente significativa para ella.

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