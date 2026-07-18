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Maribel Guardia ya sabe lo que en este momento siente Aylín Mujica, ambas sufrieron la muerte de sus hijos jóvenes, la mexicana hace tres años perdió a su único hijo Julián, y ahora, la cubana llora el fallecimiento de su hijo mayor Mauro.
Maribel dedicó un emotivo mensaje a Aylín luego de que se informara que Mauro, de 30 años falleció en Barbados después de que lo llevaran de urgencia al hospital, al parecer estaba enfermo de neumonía, hizo ejercicio y se sintió mal.
Guardia, quien lloró la muerte de su hijo Julián, cuando éste sufrió un infarto a los 27 años, asegura que ninguna madre debería despedir a un hijo y externó apoyo y empatía ante la pérdida de Aylín:
"Hoy lloro contigo, querida Aylín Mujica. Ninguna madre debería despedir a un hijo. Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van. Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia . Y ten por seguro que tu amado niño está en la luz , en la presencia del amor infinito De Dios".
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Mujica se encontraba en Colombia trabajando en un reality de cocina cuando fue informada de la noticia, y aunque no ha dado detalles de la tragedia, en Instagram respondió a un mensaje agradecido, el apoyo y las oraciones, y confesó que se encontraba devastada.
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La comunidad artística le ha mandado condolencias y cariño hacia la conductora de 51 años, quien además de ser madre de Mauro, lo es de Alejandro y Violeta.
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