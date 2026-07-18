Es el último fin de semana de la Colección Gelman en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Una vez que concluya su exhibición en “Relatos Modernos”, el acervo con piezas de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo, partirá a Europa. Por eso, esta mañana, la colección fue despedida al ritmo de “Las Golondrinas”.

Se trató de un acto de protesta realizada por el grupo “Defendamos la Colección Gelman”, quienes desde inicios de año, tras el anuncio de que Fundación Banco Santander administrará el acervo en España, se han opuesto a su exportación porque las obras tienen declaratoria de monumento artístico y son relevantes para el patrimonio.

Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

“No podíamos quedarnos callados los últimos días de la exposición, como no hemos estado callados todos estos meses ante lo que consideramos que no está bien”, dice Adriana Malvido, periodista cultural y miembro del grupo.

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De acuerdo con Malvido, el acto se trató de una despedida simbólica a la colección, “con la esperanza de que algo logremos, que se respondan nuestras preguntas”, dice la periodista quien se dice preocupada, pero contenta de ver que la sala que exhibe las obras de arte está llena.

“Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander” ha recibido más de 310 mil asistentes desde su inauguración en febrero. Aunque durante semanas largas filas dejaban ver el interés del público por la colección, en su penúltimo día, pasadas las 12 horas, no se formó una larga fila.

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La Fundación Banco Santander anunció a inicios de 2026 la administrará el acervo en España. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

Fue una manifestación sin consignas ni gritos y con una serenata entre festiva y mortuoria. El acto duró cerca de 10 minutos y atrajo la atención de unos pocos transeúntes, principalmente por la música.

Con información de Gabriel Pano.

Comienza acto de protesta contra la exportación a España de la Colección Gelman, en vísperas de la clausura de su exposición en el Museo de Arte Modern📹: Frida Juárez. EL UNIVERSAL pic.twitter.com/GXM7tJqEMd — El Universal Cultura (@Univ_Cultura) July 18, 2026

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“Nos parecía importante hacer algo bonito, pacífico y respetuoso, una despedida a Frida Kahlo y a sus colegas con mucho cariño y sintiendo que hemos logrado muchas cosas, porque si va a regresar en 2028 es porque nosotros y la sociedad hemos presionado. Hasta que no haya un compromiso de que regresa en 2028 para quedarse (en México), no vamos a parar”, declara la crítica de arte María Minera.

Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.