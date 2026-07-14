La Secretaría de Cultura informó que más de 310 mil personas visitaron la exhibición Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander, en el Museo de Arte Moderno (MAM), a unos días de que finalice la muestra y las obras viajen a España.

“Algunas de estas obras se exhibirán en la Fundación Beyeler, en Basilea, Suiza, de enero a mayo de 2027, y posteriormente en el Mu seo Nacional de Noruega, de junio a noviembre del mismo año”, se adelanta en la información.

También se reiteró la información de que la colección regresará a México en 2028 para presentarse en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

Carta a Natasha

El artista visual Mario García Torres publicó un texto, con formato de carta, a Natasha Gelman, donde explica que la evolución de la colección Gelman fue hacia el valor monetario de las piezas que la integran, hecho que hizo perder el sentido artístico de las obras y que hoy se han convertido en activos financieros. “A medida que la colección adquiría valor, también perdía su significado original. Las obras se convirtieron en la Colección Gelman, luego en obras maestras; después, en tesoros nacionales. Y luego en activos, y después en garantías”, señala en la misiva.

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