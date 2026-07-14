La jefatura de Gobierno publicó los decretos con los que se expiden dos leyes y se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de transparencia en la Ciudad de México, con lo que se confirma la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (Info CDMX), que será sustituido por un nuevo órgano desconcentrado a cargo de la Secretaría de la Contraloría General.

En los decretos publicados ayer, se indica que la titular de la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, “expedirá el decreto de creación” del órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de la Contraloría General.

Asimismo, se establece que el Info-CDMX deberá transferir, en un plazo máximo de 180 hábiles, contados a partir de la creación del órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General, “la totalidad de sus bienes muebles, recursos materiales, registros, plataformas tecnológicas, sistemas electrónicos, bases de datos, acervos documentales, archivísticos y demás información bajo su resguardo al órgano desconcentrado”.

A su vez, los recursos presupuestarios y financieros del Info-CDMX deberán ser transferidos al órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General, a través de los mecanismos que determine la Secretaría de Administración y Finanzas, dentro de los 180 días hábiles siguientes a la creación de dicho órgano.

En la Gaceta Oficial de este lunes 13 de julio, se publicó el decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el decreto por el que se expide la Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información las cuales entran en vigor hoy, con algunas excepciones.

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