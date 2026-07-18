Una intensa tormenta registrada la tarde de este sábado provocó una emergencia en Nogales, Sonora, donde las fuertes corrientes de agua arrastraron personas, vehículos y todo tipo de objetos a su paso, dejando al menos una persona muerta, decenas de afectaciones y la activación del Plan DN-III-E por parte del Ejército Mexicano.

La víctima mortal fue un joven de 26 años que perdió la vida tras un deslave registrado en la colonia Jardines de la Montaña, una de las zonas más golpeadas por las precipitaciones. A pesar del despliegue de los cuerpos de rescate, no fue posible salvarlo.

El gobierno municipal informó que elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y otras corporaciones mantienen recorridos para atender viviendas inundadas, retirar material de arrastre y restablecer la circulación en las vialidades afectadas.

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Coordinación Estatal de Protección Civil informó del rescate de dos personas que quedaron atrapadas dentro de vehículos debido a la acumulación de agua. Foto: Especial.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil se confirmó que la zona sur de la ciudad concentró los mayores daños.

En el sector sureste se registró una acumulación de hasta 71 milímetros de lluvia, siendo la colonia Luis Donaldo Colosio una de las áreas más impactadas.

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Las lluvias provocaron el cierre temporal de la prolongación de la avenida Álvaro Obregón y del bulevar Nogales 2000, donde varios vehículos quedaron varados entre las corrientes.

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Lluvias dejan un muerto en Nogales; corrientes arrastran personas, vehículos y activan el Plan DN-III-E. Foto: Especial.

Asimismo, dos personas fueron rescatadas con vida tras quedar atrapadas por la creciente de un arroyo en la calle Abraham Zaied. Ambas resultaron con lesiones menores y se reportan fuera de peligro.

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En redes sociales circuló un video en el que se observa a una mujer aferrándose a una estructura metálica para evitar ser arrastrada por la fuerza del agua en ese mismo arroyo, mientras varios vehículos eran desplazados por la corriente. Bomberos de Nogales confirmaron el rescate con vida de una persona en esa zona, quien presuntamente corresponde a la mujer captada en las imágenes.

De manera paralela, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó del rescate de dos personas que quedaron atrapadas dentro de vehículos sobre la avenida Nuevo Nogales, debido a la acumulación de agua.

🚨🚨🚨Mientras tanto



En Nogales (Sonora) el agua se lleva los vehículos estacionados en una calle de la colonia Luis Donaldo Colosio. pic.twitter.com/wrcSauQCQs — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) July 19, 2026

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Las autoridades emitieron un llamado urgente a la población para evitar cruzar arroyos, cauces y vialidades inundadas, además de mantenerse alejados de zonas con riesgo de deslaves. También recomendaron no transitar por el bulevar Raquet, la calle Abraham Zaied, el arroyo Tecnológico y los vados de la carretera al ejido Mascareñas.

Localizan segundo cuerpo en Arizona

Mientras tanto, autoridades estadounidenses localizaron este sábado el cuerpo de una mujer que permanecía desaparecida en la zona de Río Rico, Arizona, tras ser arrastrada por la corriente durante las lluvias del pasado jueves.

El hallazgo ocurrió a unos 500 metros del sitio donde un día antes fue recuperado el cuerpo de un hombre, con lo que concluyeron las labores de búsqueda de ambas víctimas.

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En el operativo participaron corporaciones de Estados Unidos con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Nogales, Sonora, que colaboró en las maniobras de localización y recuperación de los cuerpos.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas ante el pronóstico de nuevas lluvias y exhortaron a la población a seguir exclusivamente la información emitida por los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.

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jecg/cr