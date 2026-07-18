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Tamaulipas. - Mientras que la Fiscalía General de Justicia aseguró en Ciudad Madero las instalaciones de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, donde la noche del jueves murió Dafne Zapata Quintos en extrañas circunstancias; en Ciudad Mante la adolescente fue velada, donde recibió muchas demostraciones de dolor y de cariño.
“Aseguramiento de Bien Inmueble. NUC 0027 / 2026” se lee en un documento oficial, afuera del domicilio ubicado en la calle Sarabia de la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero.
Las diligencias continúan por parte de las autoridades, y aunque han surgido diversas versiones, lo cierto es que hay mucho hermetismo en torno al caso.
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Desde la noche del viernes y durante el sábado, Dafne recibió demostraciones de cariño en la sala 1 de Funerales Mante. La gente no paró de acudir a orar por ella y a exigir justicia por su muerte.
Su madre, Alejandra Quintos, le prometió luchar para que se haga justicia: “Te amo, amor Dafne, lucharé para que se haga justicia hasta mi último aliento. Mi bebé ya no estás solita. Dios misericordioso, no sueltes a mi hija de tu mano, Padre, te lo ruega una madre desconsolada”.
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La señora ha compartido mucha información en su propia cuenta de Facebook, como fotografías, videos, agradecimientos a quienes la están apoyando y notas donde se informa del caso de su hija.
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Entre las cosas que compartió, destaca un pensamiento en el cual se refiere a los talentos de su hija, al gusto por el arte, por escribir y a su bondad, “Amaba a sus perritos y los cuidaba con una paciencia y un amor inmensos. También tenía un cariño muy especial por los niños; los atendía con una ternura que conmovía a cualquiera”.
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Despiden a Dafne con música de mariachi
En cuanto Dafne llegó al cementerio, el mariachi comenzó a cantar el tema “Te vas Ángel Mío”, mientras las personas se acercan con globos blancos y se escuchan el estruendo de cuetes.
Las trompetas y las guitarras rompen el respetuoso silencio, con temas como “Amor Eterno”, “Cruz de Olvido” y “Las Golondrinas”.
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Amigas y amigos de la adolescente se acercan a despedirse de ella, bañados en llanto, mientras que su abuelita tiene que ser sostenida para soportar el dolor. En tanto, su madre, la señora Alejandra, está visiblemente destrozada. Se aferra al féretro aún después de que los músicos dejan de tocar.
Después es llevada hasta la tumba donde claman justicia por la muerte de Dafne, que apenas el lunes ingresó a un curso de verano y el jueves por la noche murió en una academia militarizada.
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JACL/cr
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