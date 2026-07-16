Reynosa.— Ana Luisa Luna tiene 10 días sin agua en la colonia Hacienda del Sol; Ofelia Vega sufre el desabasto desde hace dos meses.

Como ellas, miles de personas sufren por un desabasto de agua potable que parece interminable en Reynosa, Tamaulipas.

Las mujeres califican este problema como una situación desesperante e inhumana, pues no saben hasta cuándo las colonias de esta frontera puedan volver a tener agua diariamente.

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“Estamos pasando por una situación grave. En mi colonia la falta de agua es constante, tenemos agua dos o tres días, pero luego no hay en tres meses.

“Todas las actividades del hogar se basan en el agua, desde el lavado de ropa, trastes, los sanitarios, para aseo personal y limpieza de la casa, por eso digo que es inhumano que no contemos con el servicio”, expresa Ofelia.

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Destaca que compra hasta cuatro garrafones de agua purificada al día para solucionar las necesidades básicas.

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“Gastamos casi 200 pesos diarios en agua purificada, porque con esa nos bañamos. En mi casa tengo dos tinacos, uno está en el techo y otro que tenemos afuera, los dos están secos. Antes nos mandaban una pipa los sábados para abastecer sólo la calle donde vivo, considero que es insuficiente, pero también entiendo que es una situación que se salió de las manos de las autoridades”, expone.

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Piden abrir presas

Ante esta situación, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, lanzó un llamado de auxilio a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que envíe agua hacia Reynosa y los municipios de la frontera de Tamaulipas de las presas Falcón o Marte R. Gómez, ya que el desabasto se ha agravado durante los últimos días.

Explicó que esta crisis se generó por el bajo nivel que registra el canal Guillermo Rohde, principal fuente de abastecimiento para las plantas potabilizadoras de Reynosa, responsabilidad de Conagua.

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En un mensaje colocado en redes sociales, Peña Ortiz destacó que el volumen de agua que actualmente recibe la ciudad es insuficiente para atender la demanda, por lo que, a fin de restablecer el servicio en las colonias que presentan baja presión o falta de agua, urgió para que Conagua utilice el agua de las presas.

“La problemática respecto al agua en los últimos días, la verdad es que se ha estado incrementando bastante. Estamos haciendo un llamado respetuoso a la Conagua federal para que mande a Reynosa el agua que está programada. En los últimos días no han enviado el volumen que le corresponde a la ciudad”, expuso el alcalde.

Señaló que, además de Reynosa, el desabasto del líquido también afecta a los municipios de Río Bravo y Matamoros.

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En las colonias vulnerables la gente no cuenta con tinacos o tambos de gran tamaño que les permitan almacenar el agua y que les dure. Foto: Especial

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El apoyo

En este contexto, la Comisión Municipal de Agua Potable en Reynosa estableció un calendario para llevar pipas a la población, lo cual es un apoyo, pero no todos se logran beneficiar.

En las colonias vulnerables la gente no cuenta con tinacos o tambos de gran tamaño que les permita almacenar el agua y que les dure, al menos, una semana.

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“La pipa pasa una vez a la semana y nos da tristeza que hay vecinos que no tienen un contenedor grande. Sacan tinas, cajas medianas de plástico y hasta ollas, eso les sirve para un día. No estaban preparados o no cuentan con recursos para comprar un tinaco. Entonces, la problemática sigue y la desesperación aumenta”, señala Leticia Larios, activista social.

Apoyada por empresarios locales que le facilitan pipas, la también abogada se ha dado a la tarea de visitar algunas de las colonias más alejadas para abastecer a las familias de bajos recursos.

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Anuncian más agua

En respuesta a esta situación, la Conagua informó que comenzó a liberar agua desde las presas que abastecen al río Bravo para atender esta problemática.

Se prevé que, conforme el caudal avance hacia la ciudad, se espera una recuperación gradual del suministro de agua potable en las colonias afectadas, además de que otros municipios de la franja fronteriza de Tamaulipas que dependen de la misma fuente de abastecimiento se verán beneficiados.

Se tiene previsto que el abasto de agua a los municipios afectados podría tardar tres días más.

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