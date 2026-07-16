Nextlalpan, Méx.— La construcción del primer viaducto elevado del Tren México-Pachuca avanza en el tramo frente al fraccionamiento Santa Inés con la conformación de muros de contención, por donde subirá el convoy para cruzar por el Circuito Exterior Mexiquense.

Los ingenieros del Agrupamiento Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también trabajan en la colocación de las vigas en los pilares que ya fueron construidos, así como en tableros, donde posteriormente se colocarán el balasto, los durmientes y los rieles.

Avanza estación

Los pilares del viaducto elevado, construidos a un costado de la avenida Hacienda Santa Inés, ya están enmallados y el personal que trabaja en el terraplén para la subida del tren, lo hace mientras a un costado circula el Tren Felipe Ángeles, en su ruta Buenavista-AIFA.

El Tren México-Pachuca tendrá una longitud de 58.12 kilómetros con cuatro estaciones y cuatro paraderos y su comienzo surge a la altura de Nextlalpan, municipio en el que iniciaron obras en marzo de 2025.

Otro de los avances es el relacionado a la construcción de la estación Xaltocán-Nextlalpan, que ya inició y se ubicará frente a la estación Xaltocán del Tren Felipe Ángeles.

El trazo del tren continuará al pasar todavía en viaducto por arriba de un tramo de la carretera Teoloyucan-Jaltenco, justo donde inicia el puente vehicular que fue construido como parte de las obras complementarias del Tren Felipe Ángeles, y de ahí llegará en terraplén hacia la segunda estación que se construirá en el pueblo de San Lucas Xolox, en el municipio de Tecámac.

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