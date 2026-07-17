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Mérida, Yucatán.- Un hombre de unos 70 años de edad fue hallado sin vida dentro de un automóvil en la colonia Vicente Solís, frente al parque de "El Cabrío", en Mérida, hecho que provocó una intensa movilización de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los primeros reportes indican que vecinos de la calle 36, entre 73 y 73-A, reportaron al número de emergencias que el vehículo llevaba largo tiempo estacionado con el motor y las luces encendidas de forma inusual.
Al arribar al lugar, paramédicos confirmaron el deceso del ocupante, quien quedó en calidad de desconocido al no portar identificaciones.
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Las autoridades policiacas informaron que ni el cuerpo ni la unidad presentaban huellas de violencia, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya realiza las investigaciones correspondientes para determinar la causa exacta del fallecimiento.
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jecg/cr
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