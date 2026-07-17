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Mérida, Yucatán. - Fuerzas federales y estatales realizaron cuatro cateos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Mérida.
Los inmuebles cateados se ubican en el Centro de Mérida, así como en Komchén y San Ramón Norte, los cuales estarían relacionados con el homicidio de un hombre, identificado como José Ángel D.B., ocurrido el 15 de septiembre del 2024 en las afueras de un bar.
De acuerdo con las investigaciones, un sujeto identificado como “Shamir” habría ordenado la ejecución de José Ángel D.B.
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La víctima se dedicaba a la compraventa de vehículos de alta gama y era identificada como presunta responsable de operaciones fraudulentas relacionadas con automóviles de lujo en la zona norte de la ciudad.
José Ángel D.B. operaba un lote ubicado frente a Plaza Harbor, donde se exhibían vehículos de marcas como Lamborghini y Ferrari.
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Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial; sin embargo, trascendió que fueron recuperados varios vehículos de alta gama, presuntamente relacionados con las investigaciones en curso.
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JACL
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