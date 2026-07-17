Tras enterarse de la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica, Laura Zapata buscó a la actriz cubana para expresarle sus condolencias, tanto a ella como a su familia, en medio del difícil momento.

La tarde de este viernes 17 de julio trascendió el fallecimiento de Mauro Menéndez, quien se desempeñaba como DJ y productor musical.

En entrevista para el canal Canela TV, Zapata compartió que durante su conversación con Mujica le expresó que nada podía compararse con el dolor de perder a un hijo.

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“Está destrozada. O sea, textualmente está destrozada, como me imagino que cualquier madre estaría”, dijo.

Laura también confesó que la noticia la hizo ponerse en el lugar de la actriz, por lo que de inmediato les envió un mensaje a sus propios hijos para decirles que los amaba y pedirles que se cuidaran.

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“Yo creo que esto es algo tremendo, es algo dolorosísimo. Nadie tendría que vivirlo”, concluyó.

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Por su parte, la actriz y cantante Maribel Guardia también se sumó a las condolencias con un mensaje en redes sociales, en el que recordó la pérdida de su hijo, Julián Figueroa, en 2023.

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“Hoy lloro contigo, querida Aylín Mujica. Ninguna madre debería despedir a un hijo. Sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia. Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor”, escribió en Instagram.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Mauro Menéndez?

De acuerdo con fuentes cercanas a Aylín Mujica, Mauro Menéndez, fruto de la relación de la actriz con el músico Osamu Menéndez, habría enfrentado un cuadro de neumonía. El deceso ocurriría en la isla de Barbados, a donde viajó para asistir a un partido de futbol.

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Al momento de recibir la noticia, Mujica se encontraba en Colombia participando en las grabaciones de "Top Chef VIP".

Hasta el momento, la información sobre las causas de la muerte no ha sido confirmada ni desmentida oficialmente por la actriz o su familia.