Sus trayectorias coincidieron en una de las épocas más importantes del cine mexicano. María Victoria y Elsa Aguirre construyeron una amistad marcada por años de trabajo y anécdotas dentro y fuera de los sets; sin embargo, la actriz de “La criada bien criada” aún desconoce que su amiga falleció.

Elsa Aguirre murió el pasado 15 de julio a los 95 años, situación que generó muestras de cariño y mensajes de despedida por parte de admiradores y figuras de la industria del entretenimiento.

¿Por qué María Victoria no sabe que Elsa Aguirre murió?

La también cantante, quien actualmente permanece alejada de los reflectores, aún no sabe que su querida colega falleció debido a que su familia decidió no comunicarle la noticia para evitar que fuera un golpe emocional para ella.

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Sus nietos Emilio, José y Luis explicaron en un encuentro con los medios de comunicación que suelen compartirle únicamente noticias positivas, debido al cariño que mantiene por sus amigas y compañeros de carrera.

“Ella no está enterada. La vimos hoy, está muy sana y queremos mantenerla con noticias positivas, porque eso es lo que nos sigue dando María Victoria”, comentaron.

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Además de Elsa Aguirre, la legendaria actriz tampoco conoce el fallecimiento de otras figuras cercanas como Silvia Pinal (2024) y Tongolele (2025).

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“Son personas que quiso muchísimo. Creemos que a esta edad hay noticias que es mejor cuidar”, señalaron.

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¿Cómo se encuentra de salud María Victoria?

Sobre su estado de salud, sus nietos aseguraron que, pese a su avanzada edad, María Victoria se encuentra bien y continúa recordando momentos importantes de su vida. Explicaron que, aunque en ocasiones puede tener algunos olvidos, mantiene su energía.

“De repente le cuesta un poquito de trabajo algunas cosas, pero está espectacular. Muy guapa”, expresaron.

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También compartieron que la actriz suele recordar anécdotas como los momentos que vivió con Juan Gabriel o cuando conoció a Michael Jackson en Chicago, historias que sus nietos disfrutan escuchar.

Las divas del cine de oro vigentes

María Victoria y Elsa Aguirre pertenecen a una generación de artistas que marcó la época del cine de oro mexicano, un periodo en el que actrices como María Félix, Sara García y otras figuras femeninas construyeron carreras con estilos propios, entre la elegancia, la fuerza y la versatilidad.

Además de María Victoria, aún permanecen con vida otras figuras que formaron parte de aquella etapa del cine, como Rosita Arenas, Elsa Cárdenas, Luz María Aguilar e Irma Dorantes.

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