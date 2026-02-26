La escultural figura de María Victoria quedó inmortalizada en la explanada del Teatro Blanquita, donde antes estuvo el Teatro Margo, escenario en el que debutó la cantante que fue un referente del teatro de revista en México y que hoy cumple 103 años de edad.

El Margo fue inaugurado en 1949 por la bailarina y empresaria Margo Su y su esposo Félix Cervantes, estuvo ubicado en Eje Central y Mina, sus orígenes estuvieron pensados como una carpa popular en la que destacaron presentaciones de teatro de revista, comedia y música.

Fue en este escenario, donde había una majestuosa escalera y palmeras pintadas en las paredes, donde María Victoria comenzó su camino artístico; siempre ha considerado al Margo como uno de los escenarios más importantes de su carrera que abarca los terrenos musicales y actorales.

Nació el 26 de febrero de 1923 en Guadalajara, Jalisco, y en la prensa de los años cincuenta, su nombre era sinónimo de éxito en taquilla, atraía al público a los teatro donde ella era la estrella central; la prensa de la época destaca su talento al cantar y la elegancia que se conjugaba con vestidos ceñidos que enmarcaron su diminuta cintura.

Lee también: María Victoria: Una vida de talento, rebeldía y belleza sobre el escenario

María Victoria en el Teatro Margo: el fenómeno escénico que marcó una época.

María Victoria, provocadora de suspiros

Aunque María Victoria no tuvo una formación musical, cuando cantó y se dio cuenta que a la gente le gustó su estilo, siguió haciéndolo siempre con el corazón y la sensualidad que la caracterizaron. En una ilustración de 1951 fue catalogada como la cancionera más popular de aquel año.

En junio de 1953, en la cartelera del teatro Margo se anunciaba en la marquesina a María Victoria y a Pérez Prado, así como a Borolas y Palillo en la parte cómica.

María Victoria, estrella del Teatro Margo. Foto: Hemeroteca EL UNIVERSAL.

"Doña Victoria de mi corazón" invitaba al público a una de las dos funciones programadas, a las 7:30 y a las 10:30 de la noche. Y una advertencia se leía en aquel promocional:

"Señor no crea en cuentos, las dos orquestas mejores de México son las de Pérez Prado y la de Luis Alcaraz, ¡las imitaciones nunca fueron buenas!".

Lee también: María Victoria reaparece a sus 102 años tras confusión en las mañanitas de la Virgen de Guadalupe

En otro promocional del teatro Margo, de ese mismo año, se observa la imagen de María Victoria en el centro, y es llamada “La dama de la canción”.

Cuando el Teatro Margo celebró su cuarto aniversario, en septiembre de 1953, tuvo una noche de gala en la que contó con la presencia de María Victoria, Pérez Prado y Los Panchos.

En aquella noche, además, el recinto contó con 20 estrellas como invitados y padrinos, entre ellos la vedette Ninón Sevilla, la actriz Evangelina Elizondo, la cantante de boleros María Luisa Landín, y el mariachi Vargas.

María Victoria y Tin Tan encabezaron cartelera en el Teatro Insurgentes en 1954. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

En 1954, en EL UNIVERSAL se leía que María Victoria tenía una exótica belleza mexicana totalmente verdadera, curvilínea y atractiva; se decía que su presencia junto con la prestigiosa orquesta del compositor y director Juan García Esquivel provocaban un "terremoto de aplausos" que hacían cimbrar hasta sus cimientos al teatro Margo.

"Sigue cantando la Victoria", era el nombre de la revista encabezada por la artista que llamó la atención en la época por desafiar con su estilo lo establecido en ese momento, ya que a veces no usaba ropa interior debajo de sus vestidos; utilizaba vestidos "a rás", lo que significa que eran cortados al ras del cuerpo, ajustándose como una segunda piel.

También portó vestidos corte de sirena, los cuales se ajustaban estrechamente desde el busto hasta las rodillas para luego abrirse, acentuando dramáticamente su figura.

Los vestidos de María Victoria dieron de qué hablar en la época, ella los portó con elegancia y sensualidad.

Sus trajes solían destacar su brevísima cintura, lo que se convirtió en su sello distintivo; su vestimenta en el teatro de revista era provocativa, diseñada para cautivar a la audiencia de los años 50.

Y así lo relató este diario en una reseña sobre la actriz publicada en junio de 1954, en el que se destacó su belleza y sensualidad sobre el escenario:

"Una morena que es un incendio está hecha de fuego y pasión, es la arrolladora y singular María Victoria la que por su personalidad, su figura, su temperamento y ese 'it' tan suyo, ha paseado en un éxito constante su mexicana belleza por doquier que se ha presentado, ya sea nuestro territorio o el extranjero, donde quiera que ella vaya arrasa con todos los públicos que van a aplaudirle por hembra por artista y por bonita".

Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

En 1973, María Victoria recordó en una charla con este diario, cómo fueron los años de oro, como aquel 1953, cuando era la figura de la canción romántica y la acompañaba Luis Alcaraz con su orquesta en el escenario del Teatro Margo.

Fue una época. Su estilo conmovía y cuando paseaba por el escenario, daba, con lentitud, dos o tres pasitos debido a que usaba los vestidos muy pegados, y entonces los asistentes dirigían a ella no solo aplausos, sino silbidos y piropos pletóricos de admiración.

Lee también: La trágica historia de amor de Su Muy Key, la bailarina "asiática" que fue asesinada en México

rad