María Victoria le cantó varias veces a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, la actriz era una de las infaltables al recinto para celebrar a la morenita del Tepeyac cada 12 de diciembre, y aunque varios creyeron que este 2025 reapareció en el recinto guadalupano, esto no fue así.

La emblemática actriz, nacida en 1923, comenzó su andar artístico en carpas y teatros de revista antes de llegar al cine y a la televisión, donde se inmortalizó como Inocencia en "La criada bien criada", además de que su estilo sensual al cantar boleros la colocaron como una de las máximas figuras de la escena musical de la época.

Su última participación en una telenovela fue en 2009, en "Sortilegio", y aunque reaparecía cada 12 de diciembre en la transmisión de las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, este año hubo una confusión porque su imagen cantanto "Qué hermosura tan bella" hizo creer a muchos que se trataba de una nueva aparición de la actriz en pantalla.

María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe en 2021.

Horas después de este momento, el nombre de María Victoria se viralizó en redes sociales, sin embargo, dicha aparición fue de años atrás, al parecer del 2021, cuando lució una elegante blusa azul y cantó sentada en el atrio de la Basílica.

Lee también: María Victoria: Una vida de talento, rebeldía y belleza sobre el escenario

En la cuenta de Instagram de la actriz, que el 26 de febrero cumplió 102 años, sí reapareció en una fotografía con dos de sus tres hijos.

María Victoria reaparece con esta foto en sus redes tras la confusión de su presencia en las mañanitas de la Virgen de Guadalupe.

En los último años, la actriz, quien actuó cono figuras como Pedro Infante, Silvia Pinal, Antonio Aguilar, Agustín Lara y Viruta y Capulina, ha tenido contacto con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde comparte fotos del recuerdo y una que otra de su día a día.

rad