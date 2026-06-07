Una explosión volcánica, ríos de lava, dinosaurios y el posible debut de una nueva integrante de la familia de Scrat, marcarán el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas de las últimas décadas; nos referimos a "Era de hielo".

Disney y 20th Century Animation revelaron el primer tráiler y el póster oficial de "Era de hielo: mundo de lava" ("Ice age: boiling point2"), la sexta entrega de la saga que comenzó en 2002 y que llevará nuevamente a Manny, Diego, Sid y compañía a una aventura llena de peligros prehistóricos.

El adelanto, de poco más de un minuto, confirma el regreso de los personajes más queridos de la franquicia y ofrece las primeras pistas sobre la historia que llegará exclusivamente a los cines en febrero de 2027.

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Aunque Disney todavía mantiene bajo reserva gran parte de la trama, el primer teaser deja claro que esta vez la manada se enfrentará a un escenario muy distinto al que acostumbró al público durante las películas anteriores.

El avance muestra a Manny, Diego, Sid, Ellie, Buck, Crash, Eddie y Scrat siendo expulsados por una gigantesca erupción volcánica. En medio del caos, los personajes son golpeados por bloques de hielo, rocas, bolas de fuego y otros obstáculos mientras intentan sobrevivir.

Las imágenes también revelan que la historia se desarrollará en nuevas regiones del llamado Mundo Perdido, un territorio repleto de dinosaurios, volcanes activos y ríos de lava que pondrán a prueba a la manada.

Baby Scrat vuelve a aparecer

Uno de los momentos que más llamó la atención del teaser ocurre al final del video.

Tras la salida de los protagonistas, aparece una pequeña ardilla que varios seguidores ya relacionan con Baby Scrat, personaje que debutó en la serie de Disney+ Ice Age: Scrat Tales.

Aunque Disney no ha confirmado oficialmente cuál será su papel dentro de la historia, su aparición ha generado especulaciones sobre una posible expansión de la familia del icónico perseguidor de bellotas.

La nueva película contará con el regreso de varios de los actores que dieron vida a los personajes principales en inglés:

Ray Romano como Manny

Denis Leary como Diego

John Leguizamo como Sid

Queen Latifah como Ellie

Simon Pegg como Buck

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La cinta está dirigida por John Donkin y producida por Lori Forte, una de las responsables históricas de la saga.

El estreno de La Era de Hielo: Mundo de Lava marcará el regreso de la franquicia a la pantalla grande más de diez años después de La Era de Hielo: Choque de Mundos, película lanzada en 2016.

La saga debutó en 2002 y se convirtió en uno de los fenómenos animados más importantes de su generación gracias a personajes como Manny, Diego, Sid y Scrat, cuya obsesión por una bellota terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad de la franquicia.

Ahora, 24 años después del estreno de la primera película, la manada volverá a reunirse para enfrentarse a dinosaurios, volcanes y nuevas amenazas en una aventura que promete llevarlos a territorios nunca antes explorados.

Disney confirmó que La Era de Hielo: Mundo de Lava llegará exclusivamente a los cines el 5 de febrero de 2027.

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