Fake news, videos generados por Inteligencia Artificial y redes sociales capaces de viralizar cualquier cosa en minutos. Ese es el escenario en el que vivimos hoy.

Por eso, para David Koepp, el guionista detrás de taquillazos que todos conocemos como Jurassic Park, Spider-Man (la de Tobey Maguire) y La guerra de los mundos, la gran pregunta de la humanidad ya no es quién nos está mintiendo, sino cómo aprender a distinguir lo real de lo falso.

“En la época de Vietnam o Watergate apenas empezábamos a pensar: ‘Quizá el gobierno nos está mintiendo’. Ahora, en 2026, decimos: ‘Sabemos que están mintiendo’. Todo el mundo lo sabe. Las mentiras están por todas partes debido a las redes sociales y la IA. Ya nos acostumbramos a eso; lo aceptamos porque está en todos lados”, explicó Koepp en entrevista con EL UNIVERSAL.

Esta crisis es el motor de El día de la revelación (Disclosure Day), la nueva película de ciencia ficción que marca el regreso de una de las duplas más poderosas del cine: David Koepp en el guion y Steven Spielberg en la dirección.

Emily Blunt protagoniza el filme. Foto: UNIVERSAL PICTURES

La historia sigue a un hombre perseguido por tener información clasificada sobre un contacto militar con seres de otros mundos, mientras una conductora del clima (Emily Blunt) se convierte en la clave para la revelación más importante de la historia.

Para el guionista, la cultura pop se alimentó durante décadas de conspiraciones y secretos de Estado, pero el verdadero juego cambió.

“Ya superamos la obsesión por las mentiras. Lo que ahora nos obsesiona es: ¿qué es la verdad? No solo cuál es, sino cómo demostramos que algo es real. ¿Qué es realmente verificable?, ¿qué podemos conocer con certeza?”

La empatía, arma de supervivencia

Aunque la película tiene naves, secretos gubernamentales y extraterrestres, Koepp asegura que Spielberg nunca quiso hacer una historia sobre tecnología o poder militar. El verdadero corazón del relato es nuestra capacidad humana de entender al otro.

“Todo lo valioso que ha logrado nuestra especie ocurrió gracias a la cooperación. Desde la revolución agrícola, cuando aprendimos a sembrar y a cosechar juntos, la humanidad explotó. Cada vez que construyes un puente, necesitas que la gente trabaje en equipo”, dice el guionista.

En un presente fragmentado por conflictos internacionales y polarización, Koepp tiene claro que el futuro no depende de inventar mejores armas, sino de fortalecer la empatía.

“La idea de Steven (Spielberg) era que la comprensión humana es nuestra mayor ventaja evolutiva. Para que nuestra especie no solo prospere, sino que sobreviva, porque hoy tenemos el poder de destruirnos a nosotros mismos; debemos cooperar. Y la cooperación solo funciona si entiendes a la otra persona”, afirma.

Colin Firth es Noah Scanlon, quien intenta ocultar información sobre la vida extraterrestre. Foto: UNIVERSAL PICTURES

El terror a lo desconocido

El gran dilema que plantea El día de la revelación es ¿estamos listos para una verdad que cambie todo lo que creemos del universo? En la gran pantalla, veremos a personajes aterrorizados de que sus sistemas de creencias se caigan a pedazos, algo que el guionista ve como algo natural.

“Lo nuevo es aterrador. Incluso cuando nuestra realidad es difícil o terrible, sigue siendo la realidad que conocemos. Aunque sea una rutina espantosa, es la que queremos conservar”.

Para ilustrarlo, el escritor recordó cuando la ciencia descubrió que la Tierra no era el centro del universo:

“Hubo personas que solo sugirieron que el Sol se quedaba quieto y que nosotros girábamos a su alrededor, y eso provocó muertes, persecución y conflictos sociales enormes. Imagina lo que podría provocar una revelación aún mayor”, plantea.

El día de la revelación llegará a los cines este 11 de junio con un elenco que incluye a Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth.

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