Nueva York.— Dua Lipa y el actor Callum Turner están casados, confirmaron a The Associated Press funcionarios locales en Londres.

Contrajeron matrimonio el domingo en el Old Marylebone Town Hall.

Fotografías de la pareja saliendo del ayuntamiento comenzaron a circular en redes sociales el domingo; en ellas se ve a Lipa, de 30 años, con un traje de falda blanco de Schiaparelli, informaron medios de comunicación al citar un comunicado de prensa.

Llevaba además sombrero de ala ancha y guantes a juego. Turner, de 36 años, aparece con una chaqueta azul cruzada a medida, con pantalón, camisa y corbata a juego de Ferragamo.

Representantes de Lipa y Turner no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de AP.

Los rumores de una relación entre ambos surgieron por primera vez a comienzos de 2024.

Lipa confirmó su compromiso con Turner el año pasado, tras meses de especulaciones, en un reportaje de portada para la edición de julio de British Vogue.

Los fans teorizaron que el anillo que Lipa lucía en fotos desde diciembre de 2024 indicaba compromiso.

La cantante británica albanesa, es celebrada por revitalizar un sonido disco-pop en la corriente de la música.

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