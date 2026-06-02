Hollywood.— La presencia de Guillermo del Toro en Los Angeles Latino International Film Festival 2026, significó para la audiencia latina no sólo escuchar al realizador ganador del Oscar por su filme animado Pinocchio (2022), sino ser parte de un conversatorio con los realizadores mexicanos de la película Soy Frankelda (2025), los hermanos Arturo y Rodolfo Ambriz.

Con estreno programado para este 12 de junio en la plataforma Netflix, Soy Frankeleda recibió una vez más el espaldarazo de Del Toro, a quienes los Ambriz consideran padrino del filme.

“La gente no entiende que la única manera de describir la existencia de Soy Frankelda en México es describirlo como un milagro. Tuvieron que tener fe, porque no tenían ni presupuesto ni infraestructura, pero tuvieron mucha esperanza y lograron levantar, armar y terminar esta película. Nunca subestimaron el monumental tamaño del problema”, explicó.

Tras conocerse hace dos décadas por un mail mandado por uno de los hermanos Ambriz a Del Toro, la relación de mentoría evolucionó hasta hablarse por teléfono diariamente durante el minucioso proceso de filmar las figuras fotograma por fotograma.

“Hacer stop motion es un espacio sagrado. Hemos llegado a un momento en nuestra cultura donde el acto de resistencia es ser tú mismo. La razón por la que he estado cerca de ustedes todos estos años, incluyendo esta película, es porque ustedes dos son ‘la verdadera cosa’. Ustedes realmente hacen lo que dicen”, dijo el tapatío.

Roy Ambriz dijo que su filme tuvo varios cortes de duración y que la versión que se estrena en Netflix cuenta con cinco minutos menos de los que se vieron el año pasado en cines.

Los tres mexicanos levantaron en todo momento aplausos por parte de la audiencia asistente al LALIFF.

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