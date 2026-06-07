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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que implementó marcha de seguridad en las Líneas 2, 8, 12 y B debido a las lluvias registradas en diversos puntos de la Ciudad de México, lo que provocará un avance más lento de los trenes.
A través de sus redes sociales, el organismo explicó que esta medida consiste en reducir la velocidad de circulación para garantizar un trayecto seguro a los usuarios durante las condiciones climáticas adversas. Por ello, recomendó tomar previsiones y considerar tiempos adicionales de traslado.
El Metro señaló que la marcha de seguridad es un protocolo habitual durante las precipitaciones, ya que permite disminuir riesgos en la operación del servicio y mantener la seguridad de pasajeros y trabajadores de la red.
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