Naucalpan, Méx.- La lluvia registrada la noche del sábado provocó encharcamientos en distintos puntos de Naucalpan, principalmente en Periférico Norte y zonas como Ciudad Satélite, Lomas Verdes, Echegaray y Río Hondo, donde autoridades mantienen vigilancia.

Personal de OAPAS y Protección Civil realiza recorridos y monitoreo en puntos con antecedentes de inundaciones y acumulación de agua durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con reportes municipales, los trabajos de desazolve, limpieza y mantenimiento en la red de drenaje permitieron reducir afectaciones que anteriormente se presentaban durante lluvias de menor intensidad.

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Lluvias provocan encharcamientos en Naucalpan. Foto: Especial

En Río Hondo se reportó un rebosamiento a la altura de avenida 16 de Septiembre, situación que permaneció cerca de 20 minutos antes de ser controlada por brigadas operativas.

Las autoridades informaron que en Puente de Pastores no se registraron derrames, punto que en temporadas anteriores figuraba entre las zonas con mayores afectaciones por lluvias.

Durante los recorridos, personal municipal reportó niveles de acumulación de agua de entre 20 y 30 centímetros en algunos puntos del municipio, donde continúan labores de vigilancia y atención.

LL