El Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá en su sesión extraordinaria de este jueves los lineamientos con los cuyales intenta evitar abusos y garantizar un piso parejo en las conocidas como “campañas adelantadas”, el periodo que ya empezaron distintos partidos políticos para elegir a quienes serán sus representantes en la boleta del Proceso Electoral 2026-2027.

Será a petición del consejero Jorge Montaño que el Consejo General del INE discuta y vote el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se emiten los Lineamientos Generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos relacionados con los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027.

Desde abril, algunos consejeros como Arturo Castillo y Montaño alertaron de la importancia de emitir dichos lineamientos, ante el eventual inicio de los procesos de selección en cada organización política. Sin embargo, el INE desechó el primer documento puesto a consideración por el consejero Castillo.

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¿Qué regularán estos lineamientos?

La propuesta que se espera que el Instituto Nacional Electoral pueda discutir en el Consejo General próximamente incluye que los gastos que se generen en este periodo de selección se le carguen directamente a los partidos políticos como gastos ordinarios, pero con un tope: 3 millones a actividades de los aspirantes y 800 mil a actividades con militantes.

El proyecto también incluye que el INE pueda enviar representantes a los actos públicos que encabecen los aspirantes conocidos como “coordinadores” y “defensores”, de acuerdo con cada fuerza política; con el objetivo de corroborar que no están llamando al voto a favor de ellos mucho antes del comienzo del proceso de precampañas.

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Asimismo, se exige a los servidores públicos aspirantes que no se hayan separado del cargo a no usar recursos públicos para los eventos y a presentar un informe de sus gastos para garantizarlo. Se suma la regulación del uso de la inteligencia artificial (IA).

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La propuesta del consejero Jorge Montaño se perfeccionó en mesas de trabajo entre las otras consejerías y reuniones con partidos políticos. Así se pasó de un documento que solo contemplaba a aspirantes a gobernadores a uno que incluye todos los cargos.

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Modificarán Reglamento de Comisiones

Otro tema que el Instituto Nacional Electoral resolverá en su sesión de Consejo de este jueves será la modificación al Reglamento de Comisiones, con el objeto de poder modificar la integración de las mismas rumbo a la instalación de la Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas.

Actualmente, los consejeros electorales solamente pueden integrar cuatro comisiones ordinarias y varias han levantado la mano para integrar esta comisión propuesta en la reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que pretende ser un filtro para que el crimen organizado no se cuele a las candidaturas de los partidos políticos.

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Con la modificación del Reglamento de Comisiones se espera que se destrabe también la instalación de la Comisión de Verificación. Fuentes del Instituto aseguraron a EL UNIVERSAL que la próxima semana se tendrá un acuerdo sobre los futuros integrantes del nuevo organismo.

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dft