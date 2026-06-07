La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este domingo el primer prototipo de Olinia 1, el proyecto impulsado por el Gobierno de México para desarrollar y fabricar los primeros minivehículos eléctricos diseñados y ensamblados en el país, los cuales tendrán un precio inicial de 150 mil pesos.

Durante la presentación del modelo Olinia, la mandataria destacó que el vehículo representa mucho más que un automóvil eléctrico, pues simboliza la capacidad de innovación, creatividad y desarrollo tecnológico de las y los jóvenes mexicanos.

“Es un vehículo diseñado por mentes de jóvenes mexicanos para México y para el mundo. No se trata solamente de fabricar un automóvil eléctrico. Se trata de demostrar que somos capaces de imaginarlo, diseñarlo, desarrollarlo y hacerlo realidad”, afirmó.

Sheinbaum señaló que el proyecto fue desarrollado durante 18 meses por jóvenes provenientes de distintas instituciones públicas del país, quienes se dedicaron de tiempo completo a la creación del vehículo.

Lee también Gobernador Manolo Jiménez reporta jornada electoral "en clima de paz" en Coahuila; descarta persecución contra opositores

“Hoy presentamos Olinia. Olinia significa movimiento: movimiento de ideas, de creatividad, movernos con innovación, con esperanza. Porque Olinia no es solamente un vehículo eléctrico”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo 7 de junio de 2026 el primer prototipo de Olinia. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Por su parte, el director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, informó que el modelo estará disponible en diferentes versiones y que las primeras entregas comenzarán durante el verano de 2027.

“Es eléctrico, es eficiente y está hecho para servir. Olinia Uno estará disponible en diferentes versiones y su precio será desde los 150 mil pesos, IVA incluido”, indicó.

Lee también CNDH llama a fortalecer libertad de expresión y derecho de audiencias; pide garantizar integridad de periodistas

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo 7 de junio de 2026 el primer prototipo de Olinia. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

¿Cómo será Olinia 1?

De acuerdo con los desarrolladores, el vehículo fue concebido para trayectos urbanos y de corta distancia, con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y una autonomía superior a los 125 kilómetros por carga.

El minivehículo contará con un motor eléctrico de 13.5 kilowatts que prioriza la fuerza para enfrentar pendientes y las condiciones de las ciudades mexicanas. Además, tanto el motor como la batería cuentan con protección contra agua e inundaciones ocasionales.

Entre sus características destacan:

Capacidad para transportar pasajeros o pequeñas cargas.

Pantalla central que funciona como tablero de conducción.

Cámara de reversa integrada.

Conectividad para música y llamadas.

Seguros eléctricos con control remoto.

Iluminación interior para mejorar la seguridad.

Diseño reforzado para soportar calles con baches, lluvia y charcos.

Lee también Marina asegura 1.3 toneladas de cocaína en Guerrero; reporta más de 71 en la administración de Sheinbaum

Uno de los aspectos que resaltó el equipo desarrollador es el bajo costo de operación. Mientras un automóvil de gasolina tiene un costo aproximado de 2.40 pesos por kilómetro recorrido, Olinia Uno tendría un costo de apenas 49 centavos por kilómetro.

Según las estimaciones del proyecto, una persona que recorra 75 kilómetros diarios podría ahorrar más de 50 mil pesos al año en comparación con un vehículo de combustión interna.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo 7 de junio de 2026 el primer prototipo de Olinia. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Olinia se cargará en cualquier enchufe

Los responsables del proyecto explicaron que el vehículo podrá recargarse en cualquier conexión eléctrica doméstica o comercial convencional, utilizando una clavija similar a la de un refrigerador o un horno de microondas.

Asimismo, anunciaron que, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se trabaja en un plan para instalar decenas de miles de puntos de carga en el país hacia 2030. Como primera etapa se prevé la colocación de 2 mil estaciones en el Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

Capuano adelantó además que después del Mundial de Futbol será presentado Olinia Cargo, una versión destinada al transporte de mercancías en ciudades y comunidades del país.

El director del proyecto informó que la meta es alcanzar un contenido nacional del 75% para 2030 y consolidar una nueva plataforma industrial mexicana enfocada en la electromovilidad, con participación pública y privada.

🚗 Ya sabemos cómo se verá el auto eléctrico Olinia



Para su presentación, Claudia Sheinbaum condujo el vehículo hacia el escenario de la Base Militar de Santa Lucía#VIDEO: Salvador Corona | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/3iL4ol6UVy — El Universal (@El_Universal_Mx) June 7, 2026

em