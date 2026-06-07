Saltillo, Coahuila.- Tras emitir su voto en la elección para renovar el Congreso estatal, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, destacó que la jornada electoral se desarrolla en un clima de paz y tranquilidad, sin incidentes.

En declaraciones a los medios de comunicación, el mandatario estatal afirmó que “está saliendo mucha gente de todas las regiones de Coahuila” para votar.

Además, garantizó al “cien por ciento” que su gobierno no meterá las manos en el proceso electoral y negó que haya una persecución política contra opositores, como lo denunciaron Morena y Partido del Trabajo.

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“Lo hemos dicho desde que iniciaron las campañas, incluso antes de que iniciaran, que era importante que este proceso electoral estuviera siempre a la altura de las y los coahuilenses, y, salvo 2, 3 incidentes menores durante la campaña, yo pienso que hoy se está concluyendo positivamente este este proceso electoral con esta jornada tranquila”, subrayó.

Dijo que es falso que se persiga a militantes de la oposición y argumentó que “ha habido algo de mala información, porque desafortunadamente ha habido pequeñas situaciones a lo largo de la campaña, y algunas de estas situaciones han tenido que ver con alterar el orden público o el acusar gente o el intimidar y Coahuila es una tierra de ley”.

“Aquí respetamos las instituciones, este es el estado más seguro del país, y afortunadamente garantizamos un clima de paz y de tranquilidad permanentemente antes, durante y después de las elecciones”, recalcó.

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Informó que desde las 5:30 de la mañana se instalaron las mesas de seguridad en todas las regiones del estado, con la participación de todas las instituciones de seguridad, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, las fiscalías, la policía estatal, funcionarios estatales, el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), “y bueno, eso da muchas garantías”.

Resaltó que están desplegados 10 mil elementos de seguridad para resguardar la tranquilidad de las y los coahuilenses.

Manolo Jiménez afirmó que al ser la única elección de este domingo, todo el país la está observando.

“Por eso a nosotros nos interesa que sea una elección ejemplar en todos los sentidos, una elección tranquila, en paz, ordenada, con participación de acuerdo al tipo de elección y sobre todo, donde se viva un clima que va en sintonía con lo que somos en Coahuila, que es un clima en paz y donde las familias pueden salir, no solamente a votar, sino a divertirse los domingos, al tema recreativo, al tema deportivo.

“Entonces, es un buen momento para que Coahuila siga siendo ejemplo nacional, porque, sin duda, este es uno de los mejores estados para vivir”, concluyó.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, emite su voto en la elección para renovar Congreso estatal este 7 de junio de 2026. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Reporta INE 100 por ciento de casillas instaladas en la jornada electoral de Coahuila

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila reportó que hasta el corte de las 12:00 hrs se logró la instalación del 100 por ciento de las casillas en todo el estado.

El presidente de ese organismo, Miguel Castillo Morales, destacó que no se ha presentado ningún incidente, aunque se han reportado algunas anomalías menores.

“Han sido varias, aunque no constituyen un incidente electoral. La definición que tenemos de incidente electoral es aquel hecho o situación que interrumpe el flujo de la votación o el desarrollo de la jornada y que tiene que ver, por ejemplo, con situaciones de posible desacuerdo o hechos violentos que obliguen a detener la votación”, indicó.

Castillo Morales aclaró que al INE no le corresponde atender denuncias de persecución política como ha denunciado Morena.

“Al Instituto Nacional Electoral, en lo que hace al seguimiento de la jornada electoral, incluso incidentes electorales, le corresponde de la puerta de la casilla hacia adentro. Desde luego, si afecta a los ciudadanos que están en la fila o el domicilio donde está instalada la casilla, por ejemplo el cambio de domicilio o una situación que afecte un domicilio de casilla, ahí sí es incidente, pero si ocurre cualquier hecho fuera de la casilla, en el entorno cercano, distante de ésta, ya corresponde a otras autoridades, en su caso, atenderlas. Si constituye un posible delito electoral, por ejemplo, ya le corresponde a la Fiscalía que previene delitos electorales o en su caso los combate, actuar en consecuencia”, precisó.

Explicó que el retraso en la instalación de algunas casillas se debió a que en algunos casos el inmueble cambió de dueño y se tuvieron que reubicar las mamparas. También se constató en recorridos que funcionarios de casilla llegaron tarde o no llegaron, lo que impidió que el inicio de la votación se diera en tiempo y forma.

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