Torreón.— Como “terribles” y “aburridos” calificaron especialistas los 30 días de campaña en Coahuila para la renovación del Congreso estatal, en el que además vaticinaron el triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), este domingo 7 de junio.

Carlos Castañón, politólogo, calificó el proceso electoral como “aburrido”, y en el que los candidatos abusaron de las propuestas como si se trataran de candidatos a alcaldes o gobernadores.

“En ocasiones prometieron una serie de cosas para hacer aquí y allá, y la verdad es que no es cierto del todo. Hubo un cierto abuso en querer proponer una serie de cosas que no les competen en general. No es único de un partido”, comentó.

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Miguel Ángel Ordaz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), lamentó que buena parte de quienes participan no saben lo que es el trabajo legislativo y creen que con llegar al Congreso, en automático van a poder empezar a hacer cosas.

Ordaz calificó de “terribles” las campañas en Coahuila, donde lo único distinto —observó— fueron las buenas fotografías e imágenes de los lugares donde posaron los candidatos. “Más allá de eso, si nos vamos a las frases o los mensajes, me parece una barbaridad”, sostuvo el catedrático de la UAdeC.

Agregó que esto es consecuencia de un marcado “subdesarrollo político” en el estado, del que se aprovechan quienes se han dedicado profesionalmente a la política y la búsqueda de cargos o de encargos para vivir mejor.

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Criticó que las instituciones políticas y los partidos siguen sin evolucionar, siguen teniendo un dueño, vendiendo una franquicia, heredando el poder. “No podemos pedirle peras al olmo porque no nos las va a dar”, ironizó.

De acuerdo con la plataforma Conóceles, del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), de los 115 candidatos a puestos de mayoría relativa que publicaron su perfil, únicamente tres cuentan con doctorado, 26 con maestría y hay 13 perfiles que sólo tienen secundaria, preparatoria o estudios técnicos. Además, solamente hay tres candidaturas que son parte de la comunidad LGBTTTIQ+, y ocho perfiles refirieron no haber laborado en los tres meses anteriores.

La bandera de la seguridad

Los especialistas coincidieron en que los candidatos del oficialismo usaron la “propuesta” de la seguridad más como una bandera del actual gobierno. Para Miguel Ángel Ordaz, sigue siendo el mismo discurso obligado de la seguridad, al que se le seguirá sacando raja en la circunstancia actual.

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“Se va generando una narrativa que va vendiendo, pero que no necesariamente puede significar algún cambio importante”, comentó.

Prácticamente los 16 perfiles del PRI que disputan alguno de los 16 distritos en alianza con la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), hablaron en sus propuestas de “fortalecer” el tema de seguridad con una frase que se repite: “Coahuila blindado”.

“Es el tema que básicamente ha posicionado el oficialismo en el estado con mucho éxito. Es decir, ‘no le muevas, no le cambies. Estamos entregando resultados en esta materia’. Entonces el voto es en función de eso”, expuso el politólogo Carlos Castañón.

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Castañón precisó que los candidatos del oficialismo expresaron un discurso alineado a ese tema, sin esforzarse más que en reproducir el mismo discurso.

En ese tenor, consideró que la elección se vuelve un referéndum para el gobernador Manolo Jiménez en torno a la seguridad pública.

El politólogo expuso que dos de los temas más sentidos por la población —la escasez de agua y drenaje— estuvieron ausentes.

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Dijo que, en el caso de los distritos de Monclova, hubo pocas opciones para ofrecer, a pesar de que la gente está lastimada por el problema económico que ha representado la compañía siderúrgica Altos Hornos de México y los años que arrastra sin resolverse.

De acuerdo con las propuestas publicadas en la plataforma Conóceles, del IEC, los principales temas que abordaron los más de 100 candidatos en el estado para el cargo de mayoría relativa estuvo enfocado en la salud mental, una agenda de perspectiva de género o temas de seguridad.

Morena, perdidos

Ambos expertos expresaron la tendencia a que el oficialismo se mantenga con la mayoría en el Congreso y coincidieron que Morena no hizo el trabajo necesario para competir.

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El politólogo Carlos Castañón refirió que los ve “perdidos”, mientras que el catedrático Ordaz dijo que ve a muchos, pero no ve a ninguno.

Consideró que el interés de los candidatos de Morena es tratar de ganar cinco diputaciones plurinominales. “No tienen mucho que ofrecer”, afirmó.

Además, criticó que quieran ganar una elección apareciendo dos meses antes de los comicios, en lugar de trabajar un año antes con la gente, situación que los liderazgos de Morena en Coahuila no lo han hecho, aseguró.

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“Si no resuelven cosas, si no atienden, si no gestionan, pues difícilmente van a ser votados. Morena en Coahuila no están organizados, no trabajan día a día para la gente, y quieren ganar unas elecciones dos meses antes, pues eso no se puede”, amplió el politólogo.

Para el catedrático Ordaz, ya se viene dando la molestia y la inconformidad con este partido en ciertos sectores. Opinó que a Morena en el centro no le interesa Coahuila porque no construyeron la capacidad necesaria para poder competir. “Y no se va a poder competir si el argumento o las ofertas siguen siendo las mismas del centro”.

Poca participación

La Vocalía Local del Instituto Nacional Electoral (INE) refirió que la meta de participación es superar 40%, cifra que ha rondado en las pasadas elecciones intermedias.

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El INE informó que la Lista Nominal de Electores de Coahuila está integrada por 2 millones 497 mil 551 ciudadanos.

Castañón consideró que ha sido una campaña que no llamó mucho la atención y han sido más hacia dentro, en territorio, que al exterior. Dijo que estas campañas no importan al electorado porque se trata de un poder que no resuelve cosas, que no tiene la responsabilidad ejecutiva de pavimentar una calle, arreglar una fuga o construir un puente.

El catedrático Miguel Ángel Ordaz urgió a la sociedad a despertar, pues señaló que no la ve por ningún lado. “Como que se fue a otro partido, a otro juego, a otra contienda y no está en la que debería estar”.

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Consideró que el desgaste político ha sido “brutal” y ante el mismo, lo único que sucede es un acomodo y reacomodo, pero todo sigue igual. Inclusive, dijo que se está regresando a un punto en el que la gente dice ‘voto, pero qué me da a cambio’, algo que se veía hace 15 años.

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