Saltillo.— Todo está listo para que el domingo 7 de junio se realicen las elecciones en Coahuila para renovar el Congreso del estado, donde se disputarán 25 diputaciones locales, 16 de mayoría relativa y nueve plurinominales o de representación proporcional.

La Lista Nominal de Electores está integrada por 2 millones 499 mil 185 ciudadanos, de los que un millón 269 mil 812 son mujeres, un millón 229 mil 371 hombres y dos personas no binarias.

Se instalarán 4 mil 275 casillas en los 16 distritos electorales de todo el estado, de las cuales 15 son especiales, para que los ciudadanos en tránsito puedan votar si se encuentran lejos de su sección.

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En este proceso electoral ya emitieron su voto mil 640 personas dentro del esquema de voto en prisión preventiva, mientras que 181 personas ya sufragaron en la modalidad de voto adelantado.

En esta jornada participarán al menos 7 mil 122 personas observadoras electorales, entre ellas 3 mil 920 mujeres y 3 mil 202 hombres.

Se registraron en este proceso electoral 379 candidaturas y sólo una de ellas es independiente.

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Compiten nueve partidos políticos: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Nuevas Ideas y México Avante; además de dos coaliciones: PRI-UDC y Morena-PT, así como un candidato independiente: Mario Alberto Córdova Hernández.

El Congreso de Coahuila está dominado por el PRI, que también encabeza el Poder Ejecutivo.

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cdm