El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que ciudadanos de distintas regiones denunciaron la distribución de presuntos citatorios falsos de la autoridad federal, por lo que está en curso una investigación.

En días recientes, ciudadanos denunciaron haber recibido presuntos citatorios de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Federación. Sin embargo, la misma Fiscalía General de la República informó que se trataba de documentos falsos.

El mandatario estatal calificó el tema como “muy delicado” porque se trata de una usurpación de funciones que tiene como fin la intimidación en el marco del proceso electoral.

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“Ya van muy avanzadas las investigaciones, se tiene pues información tanto fotográfica como en video. La fiscalía estará dando más adelante más detalles sobre este tema”, comentó.

Dijo que el caso puede representar un delito federal y aseguró que tiene que llegar a las últimas consecuencias, pues señaló que no se vale que alguien utilice las instituciones para intimidar y para extorsionar a los coahuilenses.

Sobre la posible llegada de operadores políticos de otros estados para el cierre de las campañas electorales y el día de la elección, Jiménez Salinas dijo que Coahuila es un territorio libre, y mientras esté apegado a la ley, toda la gente es bienvenida.

“Aquellos que quieran venir a alterar el orden de Coahuila, pues se va a aplicar la ley con todo su peso”, comentó.

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Alistan mesas de seguridad

El gobernador Manolo Jiménez también informó que sostuvo una reunión de seguridad con distintas dependencias estatales y federales para afinar los detalles de coordinación en materia de seguridad para el día de las elecciones, el próximo 7 de junio.

Dijo que se van a instalar mesas de seguridad en diferentes regiones, la principal de ellas en la capital, en donde estará presente el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la fiscalía estatal y federal y otras instituciones federales, para acordar una estrategia de coordinación.

“Está todo organizado, está todo en sintonía, coordinado y como les dije ahí en el evento, ahora sí vamos a pasar de la teoría a los hechos”, comentó.

Mencionó que se habló de la apertura de casillas y la importancia que cumplan en tiempo y forma los horarios que establece la ley para garantizar la participación de la ciudadanía.

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