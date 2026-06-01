La inteligencia artificial dejó de ser una promesa del futuro para convertirse en una herramienta cotidiana que hoy transforma la manera en la que trabajamos, creamos contenido, nos comunicamos y vivimos la tecnología desde la palma de la mano.

Bajo esta premisa, llega el Foro Digital IA presentado por HONOR, un espacio de análisis y conversación que reunirá a especialistas y líderes de opinión para explorar el impacto real de la IA en la vida diaria.

Honor presenta el Foro Digital IA. Foto: Cortesía

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Tendencias de IA que están cambiando la experiencia en smartphones

En un momento donde los smartphones evolucionan hacia experiencias cada vez más inteligentes, el foro pondrá sobre la mesa cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el ecosistema móvil: desde herramientas avanzadas de fotografía y edición automática, hasta asistentes inteligentes, traducción en tiempo real, productividad personalizada y nuevas formas de interacción entre usuarios y dispositivos.

La conversación será moderada por la periodista y analista Maite Azuela, quien conducirá un diálogo en torno a las oportunidades, retos y tendencias que están marcando el desarrollo de la inteligencia artificial.

El panel contará con la participación de David Moheno, director de comunicación y relaciones públicas de HONOR Latinoamérica, quien compartirá la visión de la industria sobre la integración de la IA en los dispositivos móviles y el papel que juega la innovación tecnológica para acercar estas herramientas a millones de usuarios.

También participará Miguel Ángel Romero Ramírez, periodista especializado en tecnología quien aportará una perspectiva técnica sobre los avances que están impulsando la adopción de la IA en distintos sectores, así como su impacto en la productividad, la creatividad y la toma de decisiones.

La apuesta de HONOR por una IA más cercana y accesible. Foto: Cortesía

De igual manera, Pável Reyes Mercado se suma también a la conversación al abordar las implicaciones sociales, éticas y tecnológicas de una revolución que está transformando la manera en que interactuamos con el mundo digital.

Una visión accesible sobre el impacto cotidiano de la IA

Entre los temas que se discutirán destacan la evolución de los smartphones como asistentes inteligentes, el futuro de la fotografía móvil impulsada por IA, la generación y edición de contenido en tiempo real, la personalización de experiencias digitales, la seguridad de los datos y las tendencias que marcarán el futuro de la tecnología de consumo.

Impulsado por HONOR, el encuentro busca acercar al público una visión clara y accesible sobre cómo la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana y cómo continuará transformando la forma en que trabajamos, aprendemos, nos comunicamos y creamos.

El objetivo del Foro Digital IA es entender la IA en la vida diaria. Foto: Cortesía

El Foro Digital IA presentado por HONOR será transmitido a través del canal oficial de YouTube de El Universal el próximo 4 de junio a las 12:00 horas, permitiendo que la audiencia conozca de primera mano las tendencias, oportunidades y desafíos que están definiendo la nueva era de la inteligencia artificial.

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