La forma en que las personas buscan en internet está cambiando de raíz. Impulsada por la inteligencia artificial (IA), la búsqueda ya no se limita a palabras clave sueltas, sino que se expande hacia preguntas más largas, específicas y cargadas de intención.

Durante el encuentro Think with Google, especialistas de la compañía explicaron cómo esta transformación ya ocurre en tiempo real.

Actualmente el buscador procesa más de 5 mil millones de consultas al año y muchas de ellas son hasta tres veces más extensas que antes, reflejo de un consumidor que sabe mejor lo que quiere y cómo pedirlo, explicó Carolina Avella, directora de marketing en Google México.

“La inteligencia artificial está cambiando la forma en que los consumidores buscan, pero lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad esto se ha convertido en una expansión de la búsqueda”, señaló.

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De acuerdo con Avella, el cambio es evidente en ejemplos cotidianos. Antes, una persona podía escribir “hotel cinco estrellas”. Mientras que hoy día la consulta se transforma en algo como “hoteles en Mérida para ir con niños y que permitan perro”, indicó . Es decir, el usuario ya expresa directamente su necesidad completa.

Este comportamiento responde a un consumidor que traslada al buscador su intención real: “Las búsquedas hoy en día están hasta tres veces más largas”, subrayó Avella. Lo que implica un reto para las marcas, pero también una oportunidad para responder con mayor precisión.

En este contexto, herramientas basadas en IA como Gemini permiten ir más allá de las palabras clave. Ahora, el sistema interpreta contexto, preferencias y necesidades para ofrecer resultados más relevantes.

La inteligencia artificial transforma cómo buscamos y compramos. Foto: Israel Rivera

De la búsqueda a la acción

El impacto no se queda en la exploración. La IA ya influye directamente en las decisiones de compra.

De acuerdo con un estudio realizado por Ipsos en México, en donde se consultó a mil personas de entre 18 y 64 años, 88% de los usuarios considera que la IA facilita sus procesos de compra, mientras que 51% la utiliza para evaluar pros y contras de productos o servicios, explicó Pablo Castellanos, responsable de estudios e investigación para Hispanoamérica en Google.

Además, 45% de las personas consultadas dijo que recurre a estas herramientas para comparar precios o características técnicas, lo que acelera el proceso de decisión. En promedio, las personas estiman que ahorran 2.8 horas a la semana gracias a la IA.

“La inteligencia artificial ya no es únicamente una novedad o una moda, hoy en día está formando ya una parte crucial de la vida de las personas”, expresó Castellanos.

Sin embargo, reiteró el especialista, el control sigue en manos del usuario. Solo 5% estaría dispuesto a delegar completamente sus decisiones de compra a la IA. Lo que confirma que la tecnología funciona como asistente, no como sustituto.

Conectar con la intención, el nuevo desafío

Para las marcas, el reto ahora es entender y responder a esa intención más compleja. Ya no basta con posicionarse por palabras clave, ahora es necesario ofrecer información útil, confiable y bien estructurada.

Porque además, la interacción se vuelve más amplia y multimodal, pues los usuarios ya realizan búsquedas a través de texto, voz, imágenes o video, lo que amplía las posibilidades de información y compra de productos o servicios.

“Lo que tienen que hacer las marcas es asegurarse de ser encontrados por la inteligencia artificial y ser elegidos por el cliente”, señaló Avella. Lo que implica trabajar tanto en la calidad de la información, a través de datos claros y enlaces confiables, como en la construcción de la marca.

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