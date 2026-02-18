Google anunció la llegada de Lyria 3 a Gemini, el modelo más avanzado de la compañía que le permite a cualquier persona crear pistas de 30 segundos. Con este modelo potenciado con inteligencia artificial (IA), los usuarios podrán crear música usando texto o incluso imágenes en una versión Beta.

Con esta nueva herramienta, Google espera brindarle a los usuarios la posibilidad de expresarse de una forma más creativa sin ninguna limitante. En Tech Bit te contamos cómo funciona.

Así funciona Lyria 3

De acuerdo con el gigante tecnológico, solo basta con describir una idea o subir una foto para que Lyria 3 pueda crear una pista. Por ejemplo, puedes poner en Gemini “un R&B cómico y lento sobre un calcetín que encuentra a su pareja”; con ello, la herramienta creará una canción de 30 segundos “pegajosa y de alta calidad”.

Lyria 3 llega Gemini para que puedas crear música con IA. Imagen: cortesía

Google señala que Lyria 3 mejora la generación de audio a comparación de los modelos anteriores en estos aspectos:

La letra de la canción se generará a partir de tu propia indicación.

Tienes mayor control creativo en elementos como el estilo, la voz y el tempo.

Puedes crear pistas más realistas y musicalmente más complejas.

Esta herramienta se puede usar de dos modos distintos:

De texto a canción: Para ello, puedes describir un género en específico, un estado de ánimo, un recuerdo, etc., para crear pistas que se adapten al momento y estilo.

De fotos y video a canción: También puedes usar fotos o videos y Gemini utiliza este contenido para componer una pista con letra que encaje con el ambiente.

Por otro lado, debes saber que Gemini crea pistas de 30 segundos con portada personalizada generada por Nano Banana, con ello puedes compartirlas rápidamente con amigos, ya sea descargándola o enviando el enlace de la pista.

Google señala que “todas las pistas generadas en la app de Gemini incluyen SynthID, nuestra marca de agua imperceptible que identifica contenido creado con IA de Google”. Además, informa que “Lyria 3 está diseñada para la expresión original, no para imitar artistas existentes”, por lo que si mencionas a un artista en específico en la canción, solo lo tomará como inspiración creativa general y no se infringirá ningún derecho.

Por el momento, Lyria 3 está disponible en Estados Unidos y en proceso de expansión a creadores de YouTube en otros países.

