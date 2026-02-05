Descubrir a un creador de otro país ya no tiene por qué sentirse distante. YouTube presentó nuevas mejoras a su herramienta de doblaje automático, pensadas para que las historias viajen sin subtítulos de por medio y se sientan cercanas, sin importar el idioma en el que fueron creadas.

La plataforma apuesta por una experiencia más intuitiva y natural, en la que explorar contenido global sea tan sencillo como darle play, sin perder el tono, la emoción ni la personalidad de quien está frente a la cámara.

¿Qué cambia con la llegada de más idiomas y voces más naturales?

El doblaje automático ya está disponible para todos los usuarios, con una biblioteca ampliada a 27 idiomas. Este crecimiento responde a una tendencia clara: cada vez más personas consumen contenido creado fuera de su idioma nativo. De hecho, YouTube reportó que en diciembre más de seis millones de espectadores diarios vieron al menos 10 minutos de contenido doblado automáticamente.

Más allá de traducir palabras, la plataforma incorporó la función Habla Expresiva, disponible en ocho idiomas (entre ellos español, inglés, francés y portugués) que busca conservar la energía, el ritmo y el estilo original de cada creador, haciendo que el doblaje se sienta más humano y cercano.

YouTube rompe la barrera del idioma con su doblaje automático. Imagen: Unsplash

Leer también: Cómo evitar que WhatsApp guarde fotos y videos automáticamente

Por otro lado, pensando en audiencias diversas, YouTube añadió el ajuste de Idioma Preferido. Con esta opción, los usuarios bilingües o quienes prefieren el audio original pueden elegir cómo disfrutar cada video.

Aunque el sistema sigue seleccionando el idioma de forma automática según el historial de reproducción, ahora los espectadores tienen mayor control sobre su experiencia, adaptándola a sus gustos y hábitos de consumo.

Y para mejorar aún más la naturalidad, la plataforma comenzó a probar un piloto de Sincronización de Labios (Lip Sync). Esta tecnología ajusta sutilmente los movimientos de la boca del hablante al audio traducido, con el objetivo de que el video doblado se perciba tan fluido como el original.

La intención es reducir la sensación de desajuste visual y hacer que el doblaje pase casi desapercibido.

¿Por qué esta herramienta también beneficia a los creadores?

Además de ampliar su alcance global, los creadores cuentan con nuevas funciones pensadas para proteger la autenticidad de su contenido. Los filtros inteligentes automáticos identifican cuándo un video no debe ser doblado, tales como las piezas musicales o vlogs sin diálogo y respetan su formato original.

YouTube rompe la barrera del idioma con su doblaje automático. Imagen: Unsplash

YouTube también aseguró que los doblajes automáticos no afectan negativamente al algoritmo de descubrimiento; por el contrario, pueden ayudar a que los videos sean encontrados por audiencias en otros idiomas. En todo momento, los creadores mantienen el control: pueden subir sus propios doblajes o desactivar la función si así lo desean.

Con estas mejoras, la plataforma refuerza su apuesta por una narrativa digital más abierta, donde las historias puedan cruzar fronteras sin perder su esencia.

Leer también: Cuándo y dónde será la FIL del Palacio de Minería

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters