Meta comenzó a probar esta semana Vibes, una nueva aplicación independiente enfocada en la creación, descubrimiento y para compartir videos generados con inteligencia artificial.

La app, que ya está disponible en fase de prueba en países como México y puede descargarse tanto en la App Store como en Google Play. Esta app representa un nuevo paso de la compañía por separar el entretenimiento de las herramientas de utilidad dentro de su ecosistema.

Vibes nació originalmente como una función integrada en Meta AI, pero la respuesta de los usuarios llevó a la empresa a replantear su alcance.

De acuerdo con un portavoz de Meta, la fuerte tracción inicial y el aumento en el nivel de interacción impulsaron la decisión de convertirla en una aplicación autónoma. “Hemos observado que los usuarios están cada vez más comprometidos con el formato para crear, descubrir y compartir videos generados por IA con amigos”, señaló la compañía en un comunicado.

Meta prueba Vibes, su nueva app de videos creados con IA. Imagen: cortesía

Por otro lado, el lanzamiento de Vibes también coloca a Meta en una competencia directa con Sora, el modelo de generación de video con inteligencia artificial presentado por OpenAI. Aunque Sora se ha posicionado como una herramienta de alto impacto por la calidad cinematográfica de sus resultados, Vibes apunta a un enfoque distinto: la creación social y cotidiana, pensada para compartirse, remixarse y circular entre amigos.

Entretenimiento que pide su propio espacio

El movimiento responde a un patrón claro de comportamiento: el entretenimiento funciona distinto a la utilidad. Mientras Meta AI continúa creciendo como una herramienta multifuncional, Vibes busca ofrecer una experiencia más inmersiva y enfocada, centrada exclusivamente en el contenido creativo generado con inteligencia artificial.

Aunque Meta no ha revelado cifras concretas, reconoce que Vibes ha mostrado una alta retención de usuarios, lo que confirma la demanda por este tipo de formatos. Además, el uso general de Meta AI ha mantenido una tendencia de crecimiento constante desde el lanzamiento de Vibes, lo que refuerza su potencial como motor de engagement.

Otro de los elementos clave es la colaboración social. Funciones como el remix y el compartir están ganando terreno, y un porcentaje significativo de los videos creados en Vibes se envía directamente a amigos por mensaje, un comportamiento que recuerda al crecimiento inicial de Reels dentro de Instagram.

Meta prueba Vibes, su nueva app de videos creados con IA. Imagen: cortesía

Con esta apuesta, Meta no solo busca capitalizar el auge de la inteligencia artificial generativa, sino también redefinir la forma en que los usuarios interactúan con este tipo de contenido: menos como una herramienta aislada y más como una experiencia social y creativa.

La compañía adelantó que seguirá ajustando y expandiendo Vibes a partir de lo que observe en la comunidad durante esta etapa de pruebas, en un momento en el que la competencia por captar la atención de los usuarios en formatos de video corto es más intensa que nunca.

