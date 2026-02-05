WhatsApp, la app de mensajería instantánea, tiene la posibilidad de enviar y recibir contenido multimedia. Sin embargo, las fotos y videos que se envían por esta aplicación, suelen ocupar mucho espacio de almacenamiento que pueden generar problemas en la batería, duración del equipo y su rapidez para reaccionar a las acciones del usuario.

La función de guardar fotos y videos de WhatsApp, viene activada de forma automática pero, existe una forma muy fácil de desactivar esta herramienta, lo cual, además de ahorrarte espacio, evitará que tengas contenido no deseado o incluso dañino en tu celular.

En Tech Bit te damos a conocer los pasos que debes seguir.

Cómo evitar que WhatsApp guarde fotos y videos automáticamente. Imagen: Unsplash

Leer también: ¿En qué televisiones ya no se podrá ver Netflix este febrero?

¿Cómo evitar la descarga automática de WhatsApp?

Si quieres evitar que WhatsApp guarde contenido multimedia de forma automática, deberás seguir estos pasos dependiendo de tu sistema operativo.

Si tienes un dispositivo Android, deberás:

Abrir WhatsApp y pulsar el ícono de opciones que está de lado superior derecho. Ingresa a "Ajustes" y selecciona "Chats". Ahí aparecerá la opción de "Visibilidad de archivos multimedia". Desactiva la función deslizando el interruptor para que aparezca en gris.

Al realizar estos pasos, las fotos, videos y audios dejarán de guardarse de forma automática en tu celular.

Cómo evitar que WhatsApp guarde fotos y videos automáticamente. Imagen: Unsplash

También puedes desactivar esta función en chats grupales o conversaciones. Para ello, al abrir la sección de "Chats" y seleccionar la conversación individual o grupal, deberás pulsar el nombre del contacto o grupo y dar clic en "No" o deslizar el interruptor en la opción de "Visibilidad de archivos multimedia".

Por otro lado, si tienes un celular iOS, los pasos que debes seguir son:

Abre WhatsApp e ingresa a "Configuración". Da clic en "Chats". Después desactiva la opción "Guardar en Fotos".

Para desactivar la función en chats grupales, deberás pulsar el grupo y entrar a la opción de "Guardar en Fotos" para elegir entre "Predeterminado", "Siempre" o "Nunca".

Leer también: Examen de admisión IPN 2026: fechas clave y link oficial

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters