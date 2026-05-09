Día de las Madres 2026: 5 plantas ideales para regalar a mamá este 10 de mayo; conoce las mejores opciones

Si tu mamá es la “Señora de las Plantas” y quieres sorprenderla este Día de las Madres con una nueva pieza en su colección, a continuación te diremos cuales son las mejores opciones para regalar.

Las plantas son más que simple decoración, se trata de seres vivos capaces de purificar el aire, además entre sus beneficios terapéuticos destaca que pueden reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

A comparación de las flores, pocas personas acostumbran regalar plantas por no tener una apariencia delicada, sin embargo, existen especies hermosas que denotan elegancia y lograrán que su jardín luzca espectacular todo el año.

Leer también: ¿Sin dinero para este 10 de mayo?; 3 regalos inolvidables y gratis para mamá usando IA

Cuidar de las plantas es una experiencia gratificante que ayuda a reducir el estrés. Foto: Freepik.

5 plantas ideales para regalar el Día de las Madres

Ficus Microcarpa (Laurel de Indias)

Esta especie asiática, llama la atención por su elegancia y el grosor de sus ramas, la cual se va fortaleciendo al pasar de los años. Tener esta planta en el jardín será sinónimo de sofisticación.

Strelitzia Reginae (Ave del Paraíso)

La presencia de esta exótica flor, suele captar la atención en cualquier bouquet por sus colores vibrantes y pocas veces logra observarse en todo su esplendor acompañada de las largas hojas tropicales de las que florece, por este motivo, se convertirá en un regalo muy especial que llenará de vida su colección.

Su nombre de debe a la forma de la flor y sus colores que simulan una puesta de sol. Foto: Redes Sociales

Orquídea

Esta planta de interior es una elección clásica y atemporal que puede transformar cualquier espacio de la casa. Si a mamá le gustan las plantas, cuidará de este obsequio todo el año.

Pachira Aquatica

Esta especie es conocida como “Árbol de la Felicidad” y se trata de una planta de origen tropical que simboliza buena fortuna, lo que hace que se convierta en un regalo con un significado muy especial.

Sansevieria trifasciata (Planta de la Serenidad)

También llamada “Lengua de Suegra”, esta especie de largas hojas, resaltará en cualquier jardín por sus distintas tonalidades de verde. Una de las ventajas de regalar esta planta es que es conocida por su capacidad de mejorar el ambiente al reducir los niveles de dióxido de carbono.

Los mejores regalos para el Día de las Madres. Fuente: Freepik.

También te interesará:

Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs