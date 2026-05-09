Día de las Madres 2026: 5 plantas ideales para regalar a mamá este 10 de mayo; conoce las mejores opciones

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Si tu mamá es la “Señora de las Plantas” y quieres sorprenderla este Día de las Madres con una nueva pieza en su colección, a continuación te diremos cuales son las mejores opciones para regalar.

Las plantas son más que simple decoración, se trata de seres vivos capaces de purificar el aire, además entre sus beneficios terapéuticos destaca que pueden reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

A comparación de las flores, pocas personas acostumbran por no tener una apariencia delicada, sin embargo, existen especies hermosas que denotan elegancia y lograrán que su jardín luzca espectacular todo el año.

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Cuidar de las plantas es una experiencia gratificante que ayuda a reducir el estrés. Foto: Freepik.
Cuidar de las plantas es una experiencia gratificante que ayuda a reducir el estrés. Foto: Freepik.

5 plantas ideales para regalar el Día de las Madres

  • Ficus Microcarpa (Laurel de Indias)

Esta especie asiática, llama la atención por su elegancia y el grosor de sus ramas, la cual se va fortaleciendo al pasar de los años. Tener esta planta en el jardín será sinónimo de sofisticación.

  • Strelitzia Reginae (Ave del Paraíso)

La presencia de esta exótica flor, suele captar la atención en cualquier bouquet por sus colores vibrantes y pocas veces logra observarse en todo su esplendor acompañada de las largas hojas tropicales de las que florece, por este motivo, se convertirá en un regalo muy especial que llenará de vida su colección.

Su nombre de debe a la forma de la flor y sus colores que simulan una puesta de sol. Foto: Redes Sociales
Su nombre de debe a la forma de la flor y sus colores que simulan una puesta de sol. Foto: Redes Sociales
  • Orquídea

Esta planta de interior es una elección clásica y atemporal que puede transformar cualquier espacio de la casa. Si a mamá le gustan las plantas, cuidará de este obsequio todo el año.

  • Pachira Aquatica

Esta especie es conocida como “Árbol de la Felicidad” y se trata de una planta de origen tropical que simboliza buena fortuna, lo que hace que se convierta en un regalo con un significado muy especial.

  • Sansevieria trifasciata (Planta de la Serenidad)

También llamada “Lengua de Suegra”, esta especie de largas hojas, resaltará en cualquier jardín por sus distintas tonalidades de verde. Una de las ventajas de regalar esta planta es que es conocida por su capacidad de mejorar el ambiente al reducir los niveles de dióxido de carbono.

Los mejores regalos para el Día de las Madres. Fuente: Freepik.
Los mejores regalos para el Día de las Madres. Fuente: Freepik.

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