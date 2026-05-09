¿Tus limones se echan a perder rápido?; el error que casi todos cometen y cómo mantenerlos frescos hasta un mes

De hecho, existe un método poco conocido que ayuda a mantenerlos jugosos, firmes y frescos por mucho más tiempo sin alterar su sabor ni secar la pulpa.

Aunque millones de personas dejan los cítricos en el cajón de las verduras apenas llegan del mercado, la humedad y las bajas temperaturas pueden acelerar ciertos cambios en la textura de la fruta.

El resultado suele ser un limón con cáscara dura, menos aroma y menor cantidad de jugo al momento de usarlo.

Lee también ¿Cómo quitar manchas de sudor de las sábanas?; conoce este método infalible

Cómo conservar el limón. Fuente: Freepik

El mejor lugar para guardar los limones no es la nevera

La clave está en controlar la pérdida de humedad. Los limones tienen una cáscara porosa que permite que el agua interna se evapore con facilidad.

Por eso, cuando permanecen expuestos al aire frío del refrigerador durante varios días, pueden verse intactos por fuera, pero secos por dentro.

Uno de los métodos que más ha ganado popularidad en cocinas profesionales consiste en guardar los limones dentro de un recipiente de vidrio con agua fría y tapa hermética.

Lee también Cambios bruscos de temperatura en México; lo que debes hacer para proteger tu cuerpo y no enfermarte

Guardarlos en un recipiente de vidrio con agua fría y tapa hermética es un nuevo método popular. Foto: Freepik

Este sistema crea una barrera contra la deshidratación y ayuda a que la fruta conserve su firmeza y jugosidad durante semanas.

Además, mantenerlos sumergidos reduce el contacto directo con el oxígeno y evita que la piel se arrugue rápidamente.

Cuánto tiempo duran realmente los limones

La duración cambia dependiendo de cómo se almacenen:

A temperatura ambiente : entre 5 y 7 días .

: entre y . En la nevera, sin protección: hasta 2 semanas .

. En agua fría dentro de un recipiente hermético: cerca de un mes en buen estado.

dentro de un recipiente hermético: cerca de en buen estado. Otro detalle importante es evitar colocarlos junto a frutas como bananos, manzanas o peras.

Estos alimentos liberan etileno, un gas natural que acelera la maduración y puede hacer que los limones se dañen antes de tiempo.

Lee también Entre balones y aulas vacías; cartones se mofan de la SEP y Mario Delgado por el Mundial 2026

Imagen: Freepik

El truco que usan muchos restaurantes

En cocinas industriales y restaurantes es común conservar los limones enteros lejos de fuentes de calor y luz directa.

La razón es simple: el calor acelera la evaporación de líquidos y altera los aceites esenciales de la cáscara, responsables del aroma característico del cítrico.

También recomiendan no lavar los limones antes de guardarlos. La humedad extra favorece la aparición de hongos y manchas oscuras en la piel.

Si el limón ya fue cortado, lo mejor es envolver la mitad sobrante en papel encerado o almacenarla en un recipiente hermético para evitar que pierda aroma y se oxide.

Lee también ¿Qué hacer si me pica un alacrán?; conoce los principales síntomas de su veneno

El jugo de limón puede ayudar a mejorar la absorción del hierro presente en otros alimentos. Foto: Freepik

Qué hacer cuando los limones empiezan a dañarse

Si la fruta comienza a ablandarse, todavía puede aprovecharse. Exprimir el jugo y congelarlo en cubetas de hielo permite conservarlo durante meses para preparar bebidas, aderezos o recetas rápidas.

La ralladura también puede guardarse. Una opción práctica es congelarla en pequeñas porciones o secarla a baja temperatura para usarla después en postres y preparaciones caseras.

Además de su uso en la cocina, el limón es reconocido por su contenido de vitamina C y antioxidantes naturales.

También aporta compuestos como flavonoides y pectina, relacionados con beneficios digestivos y propiedades antioxidantes.

Por eso, conservarlo correctamente no solo evita desperdicios: también ayuda a mantener intacto su sabor, aroma y valor nutricional.

También te interesará:

SEP da 3 meses de vacaciones; Chumel Torres lanza comentario sarcástico tras adelanto de cierre de ciclo escolar

SEP anuncia tres meses de vacaciones y los memes no se hicieron esperar; usuarios reaccionan en X

Ola de calor en México; esto ocurre en tu cuerpo cuando duermes con el ventilador prendido

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu