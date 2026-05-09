¿Qué hacer si me pica un alacrán?; conoce los principales síntomas de su veneno

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Cambios bruscos de temperatura en México; lo que debes hacer para proteger tu cuerpo y no enfermarte
La temporada de calor en México favorece la rápida reproducción y proliferación de diversos insectos y arácnidos, ya que las altas temperaturas aceleran sus ciclos de vida y los obligan a buscar activamente fuentes de agua, refugio y alimento dentro de los hogares.
En esta época los alacranes se convierten en una amenaza mucho más frecuente, pues buscan lugares húmedos y frescos para reposar y a pesar de que se tomen las medidas preventivas —como la exclusión física—, pueden terminar en espacios donde menos te los esperas dentro de tu casa.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, una Intoxicación por Picadura de Alacrán (IPPA) ocurre cuando el arácnido se siente amenazado, aplastado o invadido por el humano u otros animales. Suelen ser accidentes ocasionados por la falta de cuidado al mover objetos o al vestirse y suelen ocurrir con más frecuencia en zonas rurales o urbanas marginales.
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¿Cuáles son los principales síntomas de una picadura de alacrán?
Según el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), la IPPA se manifiesta dependiendo del grado de intensidad. Los síntomas pueden ser físicos y/o emocionales y se dividen en leves, moderados y graves:
Leve:
- Dolor y adormecimiento en la región de la picadura
- Comezón o inflamación del área afectada
- Hormigueo local
- Inquietud leve
Moderado:
- Llanto persistente en lactantes, preescolares y menores
- Angustia
- Dolor de cabeza
- Ojos llorosos o conjuntivitis
- Comezón en nariz, boca y garganta
- Escurrimiento nasal y secreción de saliva
- Sequedad de boca
- Estornudos
- Sensación de cuerpo extraño en la faringe
- Dificultad para tragar
- Contracciones involuntarias de la lengua
- Distensión abdominal
- Diarrea
- Dolores abdominales y musculares
- Trastorno del lenguaje
Grave:
- Hipertensión o hipotensión arterial
- Fiebre
- Contracción o dilatación anormal de las pupilas
- Fotofobia
- Movimiento involuntario de los ojos
- Convulsiones
- Aceleración, disminución o alteraciones del ritmo cardíaco
- Ceguera temporal
- Insuficiencia cardíaca o respiratoria
- Coloración azulada en los labios o la boca
- Disminución anormal del volumen de orina
- Inconsciencia
- Alteraciones de la temperatura corporal
- Muerte (en casos extremos)
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¿Qué hacer ante una picadura de alacrán?
En caso de enfrentarse a una picadura de alacrán es importante acudir de inmediato a un médico, al Centro de Salud o a la Unidad Médica más cercana.
El tratamiento para una IPPA es único, específico y consiste en la aplicación de Antídoto Faboterápico antialacrán, pero un especialista debe evaluar el grado de intoxicación, la edad y la salud en general del paciente para también tratar los síntomas consecuentes como el dolor, etc.
Es importante tener cuidado especial con menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas o padecimientos como: cardiopatía, asma, insuficiencia renal, desnutrición, cirrosis, alcoholismo, diabetes o hipertensión.
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¿Qué NO HACER luego de una picadura de alacrán?
- NO realizar incisiones en la picadura o el área alrededor
- NO succionar el veneno de la picadura
- NO aplicar hielo en el sitio de la picadura
- NO aplicar el Faboterápico en el sitio de la picadura
- NO suministrar bebidas alcohólicas al paciente
- NO usar torniquetes
- NO intentar atrapar al alacrán
¿Cómo prevenir la Intoxicación por Picadura de Alacrán (IPPA)?
De acuerdo con las autoridades, la IPPA es casi 100% prevenible, tomando las medidas de protección adecuadas, tanto en el hogar como de manera personal.
Algunas son:
- Colocar barreras físicas en el hogar para evitar la entrada de alacranes (como mosquiteros, cielo raso en dormitorios, etc.).
- Mantener el patio y el hogar limpio.
- Revisar la ropa de cama antes de acostarse.
- Revisar y sacudir la ropa antes de vestirse.
- Revisar los zapatos antes de colocarlos.
- Evitar andar descalzo.
- Usar guantes si se realizan tareas de campo.
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