¿Qué hacer si me pica un alacrán?; conoce los principales síntomas de su veneno

La temporada de calor en México favorece la rápida reproducción y proliferación de diversos insectos y arácnidos, ya que las altas temperaturas aceleran sus ciclos de vida y los obligan a buscar activamente fuentes de agua, refugio y alimento dentro de los hogares.

En esta época los alacranes se convierten en una amenaza mucho más frecuente, pues buscan lugares húmedos y frescos para reposar y a pesar de que se tomen las medidas preventivas —como la exclusión física—, pueden terminar en espacios donde menos te los esperas dentro de tu casa.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, una Intoxicación por Picadura de Alacrán (IPPA) ocurre cuando el arácnido se siente amenazado, aplastado o invadido por el humano u otros animales. Suelen ser accidentes ocasionados por la falta de cuidado al mover objetos o al vestirse y suelen ocurrir con más frecuencia en zonas rurales o urbanas marginales.

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Los alacranes no solo son aránidos temidos, cumplen una función esencial en el ecosistema como controladores de plagas, pues comen cucarachas, termitas, arañas, grillos y hasta pequeños roedores. Foto: Cuartoscuro/Rodolfo Angulo

¿Cuáles son los principales síntomas de una picadura de alacrán?

Según el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), la IPPA se manifiesta dependiendo del grado de intensidad. Los síntomas pueden ser físicos y/o emocionales y se dividen en leves, moderados y graves:

Leve:

Dolor y adormecimiento en la región de la picadura

Comezón o inflamación del área afectada

Hormigueo local

Inquietud leve

Moderado:

Llanto persistente en lactantes, preescolares y menores

Angustia

Dolor de cabeza

Ojos llorosos o conjuntivitis

Comezón en nariz, boca y garganta

Escurrimiento nasal y secreción de saliva

Sequedad de boca

Estornudos

Sensación de cuerpo extraño en la faringe

Dificultad para tragar

Contracciones involuntarias de la lengua

Distensión abdominal

Diarrea

Dolores abdominales y musculares

Trastorno del lenguaje

Grave:

Hipertensión o hipotensión arterial

Fiebre

Contracción o dilatación anormal de las pupilas

Fotofobia

Movimiento involuntario de los ojos

Convulsiones

Aceleración, disminución o alteraciones del ritmo cardíaco

Ceguera temporal

Insuficiencia cardíaca o respiratoria

Coloración azulada en los labios o la boca

Disminución anormal del volumen de orina

Inconsciencia

Alteraciones de la temperatura corporal

Muerte (en casos extremos)

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Un ejemplar de Vaejovis mexicanus. Fotos: Especial.

¿Qué hacer ante una picadura de alacrán?

En caso de enfrentarse a una picadura de alacrán es importante acudir de inmediato a un médico, al Centro de Salud o a la Unidad Médica más cercana.

El tratamiento para una IPPA es único, específico y consiste en la aplicación de Antídoto Faboterápico antialacrán, pero un especialista debe evaluar el grado de intoxicación, la edad y la salud en general del paciente para también tratar los síntomas consecuentes como el dolor, etc.

Es importante tener cuidado especial con menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas o padecimientos como: cardiopatía, asma, insuficiencia renal, desnutrición, cirrosis, alcoholismo, diabetes o hipertensión.

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Existen ciertas medidas para evitar el ingreso de alacranes a los hogares. Foto: Pixabay

¿Qué NO HACER luego de una picadura de alacrán?

NO realizar incisiones en la picadura o el área alrededor

realizar incisiones en la picadura o el área alrededor NO succionar el veneno de la picadura

succionar el veneno de la picadura NO aplicar hielo en el sitio de la picadura

aplicar hielo en el sitio de la picadura NO aplicar el Faboterápico en el sitio de la picadura

aplicar el Faboterápico en el sitio de la picadura NO suministrar bebidas alcohólicas al paciente

suministrar bebidas alcohólicas al paciente NO usar torniquetes

usar torniquetes NO intentar atrapar al alacrán

¿Cómo prevenir la Intoxicación por Picadura de Alacrán (IPPA)?

De acuerdo con las autoridades, la IPPA es casi 100% prevenible, tomando las medidas de protección adecuadas, tanto en el hogar como de manera personal.

Algunas son:

Colocar barreras físicas en el hogar para evitar la entrada de alacranes (como mosquiteros, cielo raso en dormitorios, etc.).

en el hogar para evitar la entrada de alacranes (como mosquiteros, cielo raso en dormitorios, etc.). Mantener el patio y el hogar limpio .

y el . Revisar la ropa de cama antes de acostarse.

antes de acostarse. Revisar y sacudir la ropa antes de vestirse.

antes de vestirse. Revisar los zapatos antes de colocarlos.

antes de colocarlos. Evitar andar descalzo .

. Usar guantes si se realizan tareas de campo.

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