La batería es uno de los principales componentes más importantes del celular, por lo que su cuidado resulta imprescindible para prolongar la vida útil del dispositivo.

Sin embargo, hay equipos que sufren problemas relacionados con el consumo elevado de energía y esto se debe a causas como las apps en segundo plano, funciones como el brillo de la pantalla y hasta por las conexiones del WiFi.

Ese problema puede suceder en diferentes sistemas operativos, incluyendo a Android. Si eres usuario de éste último, en Techbit te compartimos los mejores trucos para que tu batería dure más.

La batería de los celulares puede durar hasta 2 días, si se encuentra en óptimas condiciones. Foto: Unsplash

Leer también Lo que debes saber sobre la nueva app de taxis en CDMX

¿Por qué la batería de tu Android no rinde lo suficiente?

Aunque diversos fabricantes de celulares Android, como Samsung, han implementado en sus modelos baterías con la capacidad de durar hasta 2 días, hay personas que no cuidan de ella como se debería.

Un artículo de la empresa de ciberseguridad Kaspersky señala que un celular puede descargarse rápidamente por funciones que los usuarios mantienen activas, entre ellas, el Bluetooth, la ubicación, la vibración, el brillo automático de la pantalla, etcétera.

Por eso, al momento de ahorrar batería, no solo debes tomar en cuenta el uso que le das a tu dispositivo, sino que también presta atención a las configuraciones que le estableces.

Por ejemplo, si ejecutas varias aplicaciones en segundo plano y a eso le sumas la activación del Bluetooth y los datos móviles, así como las animaciones del sistema, la batería se consumirá en menos tiempo del habitual.

Desactiva estas funciones de tu celular para que la batería rinda más. Foto: Unsplash

¿Cómo ahorrar batería en un celular Android?

Según Kaspersky, para extender la durabilidad de la batería del celular, debes tomar en cuenta los siguientes parámetros y ajustar los que consideres apropiados:

Pantallas

Procura mantener un nivel de brillo adecuado, que no supere el 50%. Asimismo, te recomendamos activar el “Modo oscuro” porque hace que los píxeles del celular no trabajen de más y el ahorro de batería sea mayor.

Otra opción es establecer un intervalo de bloqueo de pantalla (de entre 15 y 30 segundos) para que se apague en automático cuando no la uses.

Y finalmente, desactiva las animaciones y efectos visuales del sistema operativo. Sólo tienes que entrar al apartado "Accesibilidad".

Aplicaciones

Elimina las apps que consuman muchos recursos o que se ejecuten en segundo plano. Si te es posible, no las coloques en la pantalla principal, sino en el Menú general para que no utilicen mucha energía de tu dispositivo.

Recuerda darles sólo los permisos necesarios para que funcionen, ya que si les concedes todos pueden gastar batería al usar el micrófono, la ubicación o los contactos de manera simultánea.

Batería

Evita utilizar tu celular mientras se carga, lo que también previene fallas derivadas del sobrecalentamiento.

Conectividad

Desactiva las conexiones que no utilices como el Bluetooth, el WiFi, entre otras; de lo contrario, tu celular trabajará a marchas forzadas.

Sonido

Como último tip te aconsejamos desactivar la vibración, pues de igual manera incrementa el gasto de batería. En su lugar, establece volúmenes bajos y desactiva los sonidos táctiles (como el del teclado).

La vibración de las llamadas y sonidos táctiles consumen mucha batería. Foto: Freepik

Recuerda que la batería es como el corazón de tu celular, sin ella no podrá operar, por lo que debes ahorrarla lo mejor posible para que tu dispositivo no se quede inactivo.

Cualquier problema que detectes en este componente, será mejor que acudas con un especialista para que te oriente.

Leer también Cómo usar ChatGPT y Gemini para organizar tu día a día

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters