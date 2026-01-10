Cada año llega con muchos aspectos por cambiar y en la tecnología también aplica esto. Durante 2026, ciertos celulares tendrán numerosas actualizaciones para mejorar su sistema operativo, lo que beneficiará a sus usuarios.

Con esas renovaciones, los dispositivos recibirán los parches de seguridad necesarios para protegerse contra ciberamenazas, nuevas herramientas del software y funciones altamente útiles.

¿Quieres saber si tu celular será uno de los beneficiados? Sigue leyendo porque te damos la respuesta.

Los reculares deben tener un software moderno para recibir las actualizaciones. Foto: Unsplash

¿Qué celulares tendrán más actualizaciones este 2026?

Los dispositivos que te presentaremos recibirán más actualizaciones por una combinación de decisiones de marca, capacidad técnica y estrategia comercial.

Por ejemplo, la mayoría de ellos aún tienen años a futuro para recibir soporte técnico, pertenecen a marcas de media o alta gama que avalan su calidad, e incluso sus fabricantes han incrementado sus políticas técnicas para ser más atractivos ante los compradores y ante la competencia.

Otro dato que debes saber es que los fabricantes hacen pública la información sobre cuántos años de actualizaciones de sistema operativo (OS) y parches de seguridad prometen para cada uno de sus celulares. Y puede ser consultada por el mismo usuario.

Una vez que conoces esta información, revisa si tu dispositivo se encuentra en la lista:

Samsung

Gama de Galaxy S25

Gama de Galaxy S23

Gama de Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Google Pixel

Google Pixel 6

Google Pixel 7

Google Pixel 8 y 8 Pro

Google Pixel 9, 9 Pro y 9 Pro XL

Google Pixel 10 Estándar y Pro

Huawei

Mate 80

Mate 90

Pura 70

Pura 80

Pura 90

Serie Nova 14 Pro y Estándar

Xiaomi

Gama de Xiaomi 12

Gama de Xiaomi 13

Gama de Xiaomi 14

Gama de Xiaomi 15

Apple

Gama de iPhone 12

Gama de iPhone 13

Gama de iPhone 14

Gama de iPhone 15

Gama de iPhone 16

iPhone 17 y iPhone 17 Pro Max

Como podrás ver, Samsung y Google lideran actualmente el ecosistema Android en soporte a largo plazo, ofreciendo 7 o más años de actualizaciones oficiales. Esto se debe a su extensión de política en sus modelos premium y algunos de gama media alta.

Revisa las políticas sobre actualizaciones oficiales del fabricante de tu celular. Foto: Pixabay

¿Qué hacer si tu celular no recibirá actualizaciones en 2026?

Si tu celular no aparece en la lista, ¡tranquilo! Primero debes revisar el año del modelo para calcular cuánto tiempo le queda para recibir actualizaciones conforme la política del fabricante.

¿Cómo hacerlo? Ve a la app de "Ajustes" y encuentra el apartado del software o la información del sistema. Si tienes alguna actualización pendiente, concede los permisos para que se ejecute.

Por otro lado, recuerda que hay teléfonos que se actualizan de manera automática, por lo que debes de prestar atención a cualquier cambio como nuevas aplicaciones, un nuevo diseño, entre otros indicativos de que sí se está renovando su software.

De lo contrario, si tu dispositivo dejará de recibir actualizaciones y no está en tus posibilidades comprar uno nuevo, podrás seguir utilizando. Sólo considera que queda en una mayor exposición a ciberamenazas, fallas como la ralentización, problemas de conectividad o bugs.

