Motorola ha dado el salto importante en sus productos y aprovechó el CES 2026 para presentar su nuevo y primer plegable tipo libro. Se trata del Razr Fold, el cual busca competir contra el Galaxy Z Fold y otros dispositivos de este tipo existentes en el mercado.

Este dispositivo, que es considerado el más grande de la marca hasta ahora, cuenta con una pantalla de 6.6 pulgadas en la parte frontal y 8.1 pulgadas al abrirlo.

En la parte trasera, encontramos un set de triple cámara con sensores de 50 MP. Además de una cámara ultrawilde y una óptica 3X. También hay una cámara selfie externa de 32 MP y una interna de 20 MP con el celular desplegado.

Así es el Motorola Razr Fold, su primer plegable tipo libro. Imagen: Motorola

Y como era de esperarse, la marca colaboró con Pantone y presentó el color Blackened Blue, el cual tiene un tono intenso y oscuro que, de acuerdo con Motorola "evoca una fuerza tranquila y una elegancia moderna". Además de la versión Lily White con un color claro.

Por el momento, son los únicos detalles de las características del celular que ha presentado Motorola. Por el momento no se sabe con cuál chipset estará potenciado, ni la batería, ni poder de almacenamiento. Lo que sí es un hecho, es que estará potenciado con inteligencia artificial y y la multitarea será uno de sus puntos fuertes.

¿Cuándo saldrá el Motorola Razr Fold y qué precio tendrá?

Por el momento, tampoco hay una fecha específica de cuándo saldrá a la venta el equipo; sin embargo, Motorola prometió que en próximos meses dará más detalles sobre el Motorola Razr Fold.

De acuerdo con filtraciones de evleaks, el precio podría ser de 1,500 dólares, es decir, 26 mil 900 pesos. Se espera que llegué al mercado junto con el Motorola Signature, otro de los equipos presentados durante el CES 2026 y también el Motorola Watch.

