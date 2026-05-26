Ante el plantón y bloqueo en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) expresó su preocupación por las pérdidas económicas que esto causa.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, un solo día de bloqueos genera pérdidas económicas de aproximadamente a 39 millones 530 mil pesos en ventas no realizadas, lo cual afecta al sector de comercio, servicios y turismo.

En un comunicado, explicó que estos bloqueos viales afectan a 3 mil 624 unidades económicas, incluyendo 788 establecimientos mercantiles legalmente establecidos en el perímetro entre Eje Central, calle 5 de Mayo y zonas circundantes.

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“Estas acciones han provocado una caída drástica en el flujo peatonal, afectando directamente las ventas de miles de establecimientos, además de generar interrupciones en servicios de suministro, logística y operación cotidiana de negocios formales”, agregó.

En tanto, el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, advirtió que las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables ante esta situación, debido a que constituyen la base del empleo formal en el Centro Histórico y carecen, en muchos casos, de margen operativo para resistir cierres prolongados o disminución de ventas.

Gutiérrez Camposeco reiteró su respeto al derecho de la libre manifestación y a las demandas laborales de los inconformes; sin embargo, subrayó que tampoco debe ejercerse a costa del libre tránsito, la actividad económica y el derecho al trabajo.

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Además, dijo que todo esto genera un impacto negativo en la imagen internacional de la Ciudad de México, especialmente de cara al Mundial de futbol. Por lo que señaló la importancia de mantener la funcionalidad del Centro Histórico para mantener la competitividad turística y comercial ante la llegada de turistas.

Finalmente, el líder empresarial hizo un llamado urgente al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno Federal para establecer mesas de diálogo resolutivas con los grupos de inconformes, sobre todo para permitir la liberación de vías de comunicación y el reactivo económico de la zona.

“Prolongar esta situación podría derivar en cierres definitivos de negocios, pérdida de empleos formales y un deterioro adicional en la actividad económica del Centro Histórico, una de las áreas comerciales y turísticas más emblemáticas de la capital del país”, sentenció.

LL