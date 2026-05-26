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La Glorieta de los Insurgentes y los alrededores de la sede principal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ubicada en la colonia Juárez lucen coloridos murales con motivos del Mundial de Futbol 2026 a prácticamente dos semanas de la inauguración de la justa deportiva.
En una de las paredes de la Secretaría, ubicada en la calle de Liverpool, personal con chaleco de la Unidad Graffiti de la SSC realiza un mural en el que destaca la imagen del Estadio Ciudad de México, donde tendrá lugar el partido inaugural, con las banderas de los tres países sede: México, Canadá y Estados Unidos.
En la imagen se aprecia en un vivo tono color verde un Quetzalcóatl, figura que forma parte de la imagen oficial de la CDMX para el Mundial.
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Elementos emblemáticos de la capital del país
En el mural destacan otros elementos emblemáticos de la capital del país, como un tren del Metro, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, la torre Latinoamérica, los volcanes y una máscara de luchador. También destaca la figura de un policía y el logotipo oficial de la CDMX con el lema “La pelota vuelve a casa”.
En la Glorieta de los Insurgentes también se han pintado diversos murales alusivos al Mundial, por ejemplo, con las banderas de distintos países, incluidas las de México.
Este tipo de murales también se aprecian en las paredes que rodean el módulo de la Policía Turística de la zona, donde se pintó un mural del Estadio Ciudad de México, una mujer policía con el característico uniforme de la Policía Turística y un pequeño ajolote morado.
LL
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